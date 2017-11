Uloga igračaka tokom odrastanja i samog razvoja djeteta veoma je značajna i ogleda se u pomoći razvoju fizičkih, emocionalnih, socijalnih i intelektualnih sposobnosti svakog djeteta.

Roditelji izdvajaju mnogo novca i pažnje kako bi odabrali najbolju igračku za svoje dijete. Međutim, mališani su ti koji donose konačnu odluku.Brendovi koji su osvojili srca mališana, ali i roditelja su Barbie, Hot Wheels, Disney Cars i Fisher Price. Svaki od ovih brendova odlikuje kvalitet, ali prije svega tradicija. Donosimo zanimljivosti o nekima od njih. Barbie je najpoznatija i najprodavanija lutka na svijetu te stoga i klasik među igračkama. Barbie je ujedno i registrirani zaštitni znak tvrtke Mattel, a odnosi se na proizvodnu liniju modnih lutaka visokih 29,21 cm. Također je i Ken jedna od lutaka iz skupine lutaka "Barbie". U sveopćoj jezičkoj upotrebi njeno ime se ne odnosi samo na tu liniju tvrtke Mattel, nego je već praktički postao sinonim za modnu lutku.Ruth Handler (1916.-2002.) koja je izumila lutku dala joj je naziv Barbie po svojoj kćeri Barbari. Predstavljena je na Američkom Međunarodnom sajmu igračaka u New Yorku 9. marta 1959. Taj se datum često koristi kao službeni Barbiein rođendan.Prva Barbie je prodata 1959. za 3.00 dolara i od tada je Barbie imala više od 125 zanimanja. Hot Wheels je najpoznatiji brend od 1:64, 1:43, 1:18 i 1:50 razmjera automobila igrački koji je proizveo Mattel 1968. godine. To je bio glavni konkurent Matchbox autićima do 1997. godine, kada j Mattel kupio Tyco Igračke, tada vlasnika Matchboxa.Mnogi proizvođači automobila licencirali su Hot Wheels kako bi napravili modele svojih automobila, omogućujući korištenje originalnih nacrta i detalja. Iako su Hot Wheels izvorno namijenjeni djeci i mladima, postali su popularni kod odraslih sakupljača, za koje su sada dostupni modeli ograničenih izdanja.Najveća cijena ikada plaćena za pojedinačni Hot Wheels® autić je 72 dolara, a od 1968. godine proizvedeno je više od 800 modela i 11.000 vizuala Hot Wheels autića.Kada bismo poredali sve Hot Wheels autiće koji su proizvedeni u posljednjih 40 godina, jedan pored drugog, okružili bi planetu Zemlju četiri puta.Od 1931. godine Fisher Price s ljubavlju proizvodi igračke za djecu i bebe, a bajka počinje 1930. godine saradnjom Irvinga L. Pricea i Hermana G. Fishera, dok je prva igračka na povlačenje, koja se zvala Dr. Doodle, koštala 3 dolara.U posljednjih 80 godina proizvedeno je i dizajnirano više od 5.000 modela igračaka, a 98 posto roditelja u SAD-u poznaje brend Fisher Price, kao i u cjelom svijetu.Ideje za stvaranje igračaka dolaze iz različitih izvora (FP dizajneri, djeca, roditelji...) i od 4.500 ideja koje dizajneri Fisher Price dobiju na godišnjem nivou, njih približno 50 dođe u finalnu fazu i proizvodnju. Fisher Price igračke uvijek imaju sljedeće osobine: sigurne su, dugotrajne, zanimljive su i zabavne djeci, stimuliraju kreativnost i maštu, motivišu dječiju radoznalost, služe učenju, predstavljaju izazov, potiču njihov razvoj, odgovaraju zahtjevima i potrebama djece te neprestano pozivaju djecu na igru.