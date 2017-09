Članovi paraglajding kluba Extreme Sport Sarajevo ostvarili su zavidan rezultat u cross country paraglajdingu preletjevši zavidan teren s planine Romanije iznad Mokrog preko Istočne Bosne u pravcu Višegrada pa do Zlatibora u Srbiji.

Mirvad Zenuni preletio je 100,2 kilometra sa slijetanjem na Zlatibor, Adnan Pezo 62,5 sa slijetanjem u Višegrad i Jasmin Zajko 26,3 sa slijetanjem u Hrenovicu.



"Dan prije smo pogledali prognozu koja se činila idealnom za prelet u ovom pravcu koji još niko do sada nije ispitao te je nekolicina nas odgodila sve dnevne obaveze da bi pokušali napraviti let prema Srbiji. Nije baš sve bilo kako smo planirali, posebno dio nakon polijetanja, dugo smo ostali jedriti iznad Romanije koja nas nije puštala na visinu veću od 1.900 metara sve do 14:15 sati kada su trebali probili na visinu veću od 2.500 metara što nam je bilo potrebno da preletimo prvi plato Romanije. Iskoristili smo prvi signal te smo Pezo, Zajko i ja odlučili krenuti na prelet. Pezo i ja smo krenuli skupa dok je Zajko donio odluku za prelet malo kasnije i odabrao je drugu rutu što je ispalo kao lošiji izbor", naveo je Mirvad Zenuni.



Nakon preleta preko platoa Romanije letjeli su u pravcu Rogatice pa kasnije ka Višegradu birajući povremeno padine koje su se često nalazile dosta bočno pa su značajno gubili na visini, ali je to bio jedini izbor za prelet ka Višegradu s ciljem da izbjegnu doline.



"Sve vrijeme smo imali komunikaciju radiovezom i nismo mogli kriti uzbuđenje kada smo došli iznad Višegrada. Ja sam imao sreću da sam iznad Višegrada doletio s visinom od 2.600 metara i nisam gubio mnogo vremena već sam razmišljao koju rutu kasnije da odaberem, pravac Priboja ili Zlatibora, dok je Pezo javljao da planira sletjeti u Višegrad", kazao je Zenuni.



Njegov let se završio 10 do 15 kilometara poslije Zlatibora, a najviše zbog pogrešne procjene. Kada je prišao Zlatiboru, letio je ka osunčanim padinama letišta Vojska, ali kako termika nije radila, vrlo brzo je izgubio visinu i krenuo ka magistralnom putu na slijetanje.



"Sletio sam blizu jednog restorana te nazvao Pezu telefonom da provjerim kako je on završio. U tom trenutku javili su nam se Ahmed i Miroslav koji su vozili ka nama da nas pokupe", rekao je Zenuni i dodao kako ga je vrlo brzo našao lokalni paraglajding pilot Petar Panić i sve ih odveo na Zlatiborsko jezero na večeru.