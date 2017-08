Parkour ili tracing je vještina preskakanja stvarnih ili zamišljenih prepreka u prirodi, kao i u urbanim sredinama. Korijeni su joj u Francuskoj, ali se vremenom proširila diljem svijeta, a odnedavno je prisutna i u Banjoj Luci.

Njom se bavi nekoliko mladih entuzijasta akrobata kojima nije problem da preskoče vozilo u pokretu, sto za stoni tenis ili zid od dva metra. Sve uz pomoć snage sopstvenog tijela i motoričkih sposobnosti.



Osnovna definicija ove vještine je preći određenu putanju, od jedne do druge tačke, što podrazumijeva preskakanje, penjanje ili trčanje, priča nam Marko Baštinac, neformalni vođa ove družine, s kojim smo pričali u banjalučkom parku Mladen Stojanović.



"Počeli smo prije prije nekoliko mjeseci, iz dana u dan imamo sve više poklonika i polako se širimo, nije to neki preveliki broj, ali napredujemo, radi se mahom o mlađim ljudima koji žele isprobati nešto novo, koji imaju nekonvencionalan pristup sportu i vole izazove. Sve se zasniva na urođenoj potrebi čovjeka da prirodnim putem prevaziđe prepreke koje su mu na putu", objašnjava Marko.



Dodaje da je parkour disciplina koja je prvi put viđena u Francuskoj prije 20-ak godina i da se od tada polako širi Evropom, a stigla je i kod nas.



"Moram priznati da je riječ o vještini kojom se ne može baviti svako, iz prostog razloga što se njom ne mogu baviti ljudi koji ne posjeduju koliko-toliko zavidnu fizičku spremu, ipak je u pitanju određena kombinacija fizičke snage, motoričkih sposobnosti i akrobatike. Postoje lakše i teže prepreke, ali mi ne pravimo razliku, podjednako dobro se snalazimo u prirodi i u urbanim sredinama, a u Banjoj Luci vježbamo na više različitih lokacija", ispričao nam je Marko koji je u tracingu već pet godina.



"Tracing je već godinama prisutan u zemljama regije, pogotovo Hrvatskoj i Srbiji, kod nas u BiH tek pušta korijene, ali to je u neku ruku i razumljivo, radi se o disciplini koja je potpuno neprofitna, tu nema novca, sve se bukvalno svodi na entuzijazam i vi se u tome ili pronađete ili ne pronađete. Ako vi ispred sebe zacrtate neki cilj i sami sebe uvjerite da to možete savladati, preskočiti ili se ispenjati, ništa vas u tome ne može spriječiti. Nekad ima stvarno zahtjevnih stvari, učini vam se da ne možete savladati neki zid ili izvesti neki salto, ali ne morate uspjeti iz prve, pokušavajte nekoliko puta pa ćete uspjeti", samouvjeren je mladi atleta.



I zaista, posmatrajući njihove akrobacije teško da bismo se sami odvažili na neku od njih. Za ljude srednje dobi, čak i one koji se odavno nisu bavili nekom fizičkom aktivnošću, čini se, primjereniji je neki drugi, standardniji način vježbanja.



Gledajući šta sve ovi mladi ljudi izvode, preostalo nam je samo da im čestitamo i poželimo što manje povreda koje u ovoj disciplini nisu rijetke.