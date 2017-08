Mostovi Sarajeva tema 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona

NGO Marathon Sarajevo danas je objavio vizual i temu ovogodišnjeg 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona - mostovi Sarajeva.

NGO Marathon Sarajevo danas je objavio vizual i temu ovogodišnjeg 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona - mostovi Sarajeva.

Mostovi, kao što spajaju dvije obale rijeke, oduvijek su i generalni simbol povezivanja i stvaranja neraskidivih veza, nešto što se uprkos kompleksnom prošlošću i dešavanjima u regionu i svijetu, tako jednostavno ostvaruje kroz trčanje i sport.Kompletan dizajn radi Sandin Međedović, a ovim putem predstavljen je dizajn dri-fit majice koju će dobiti svaki učesnik polumaratona u startnom paketu. Na majici su redom simbolično prikazani svi mostovi koji spajaju dvije strane rijeke Miljacke, od Skenderija mosta do Kozije ćuprije, pored kojih će proći svi polumaratonci 17. septembra u Sarajevu.Sandin Međedović je art direktor, dizajner i ilustrator, te idejni tvorac lifestyle brenda Molimao, koji je primarno počeo baš s T-shirt dizajnom."Već od ranije upoznati smo sa Sandinovim brendom i dizajnom koji su uveliko inspirisani Sarajevom, što nas je odmah privuklo ovom talentovanom umjetniku. Sjetili smo se njegovog motiva mostova Sarajeva i shvatili da odlično predstavlja najduži dio rute polumaratona. Odmah smo poželjeli ostvariti neku vrstu saradnje i da uz blagu prilagodbu dizajna - posebno dodavanjem zadnjeg od mostova, Kozije ćuprije, gdje se na neki način u konačnici i "osvaja" ova trka, ostavimo divnu uspomenu svim trkačima jednog od najljepših gradskih polumaratona. Pored svega, ovim putem želimo dodatno podržati lokalne kreativce i brendove i ponosni smo što je, uz samu izradu u bosanskohercegovačkom GBT-u, polumaratonska majica 100% bh. proizvod", izjavila je Jelena Hadžiosmanović iz udruženja Marathon.Sandin je prihvatio poziv na saradnju jer su ga uvijek zanimali projekti koji se odnose na Sarajevo, te smatra da su i njihovi projekti dosta slični jer su rezultat entuzijastičnog rada individualaca koji su svoj posao počeli primarno iz ljubavi prema svojim hobijima, a time pozitivno pridonose i građenju jedne ljepše i pozitivnije slike ovog grada i države."Najdraži su mi projekti koji na neki način doprinose stvaranju pozitivne slike o Sarajevu, a ovaj projekat ima super energiju i ponosan sam što ću kroz svoj dizajn biti dio ove priče. Iskreno, i ja jedva čekam da vidim kako će ispasti medalja u finalnom obliku. Možda će me nagovoriti da i ja potrčim i zaslužim je prolaskom kroz cilj!", kaže Međedović.Cijeli tim vrijedno radi na organizaciji 11. sarajevskog polumaratona kao i ostalih rka koje će dodatno uveličati ovaj sarajevski trkački festival, 17. septembra, kada će pored Sarajevo Coca-Cola polumaratona trkači moći birati i među drugim trkama: trčat će se G-Drive štafetni polumaraton, Novo Nordisk Fun Run trka od 4km, djeca će se moći okušati u Zmajzi Kids' Runu, a bit će organizovana i trka "Run with Me" za lica s posebnim potrebama. Za sve trke u toku su prijave na web-stranici NGO Marathon