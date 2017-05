Claudia Emilia Tihan je dvadesetogodišnja Kanađanka rumunskog porijekla koja se bavi modelingom, a na društvenoj mreži Instagram je zahvaljujući svom izgledu stekla veliku popularnost. Atraktivna Rumunka je u razgovoru za portal Klix.ba govorila o svojim interesima, hobijima,

Claudia je rođena 19. februara 1997. godine u Montrealu, a njeni roditelji su iz Rumunije. Povremeno se bavi modelingom, a na Instagramu ima gotovo milion pratilaca.



"U svijet modelinga je najbolje ući rano, kada imate 14 ili 15 godina. Mnogo su veće prednosti nego kada počnete sa 25 godina. Sebe zaista ne smatram modelom u pravom smislu te riječi", izjavila je Tihan.



Ona voli putovati i upoznavati nove ljude.



"Uvijek pokušavam mijenjati lokaciju, a najviše mi se sviđaju Havaji. Ljudi su veoma ljubazni, prijateljski nastrojeni, hrana je odlična, a na plažama ima mnogo zgodnih surfera", rekla je Kanađanka rumunskog porijekla.



Prijatelji su za nju veoma važni.



"Volim se družiti s prijateljima i uživati u životu, stvarati 'lude' uspomene. To je na neki način i moj hobi", kazala je Claudia.



Otkrila je svoju najdražu knjigu i film.



"Moja najdraža knjika je 'Milk and Honey', jednostavna sam djevojka. Fillm je teško izabrati jer mi se sviđaju različite kategorije, no, izabrala bih prvi 'Taken' kao najbolji", riječi su naše sagovornice.



Kanada i Florida su joj idealne lokacije za život.



"Ranije bih rekla da je Miami idealno mjesto za mene, nema snijega, lijepo je, plaže su predivne, a grad uvijek 'živ'. Međutim, ipak se na kraju vraam u Kanadu, sve je mnogo lakše, Kanađani su najljubazniji ljudi koje možete sresti u životu", rekla je Tihan.



Saznali smo i kako izgleda muškarac njenih snova.



"Visok, tamne kose, svijetlih očiju, lijepih usana, razuman, strpljiv, brižan, ne boji se grešaka, strastven, zna šta želi, pun samopouzdanja, ali i da me zna naljutiti, to mi se sviđa", završila je Claudia.