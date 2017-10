Važna odluka: Gucci više neće koristiti krzno

Foto: EPA-EFE

Luksuzna modna marka Gucci više neće koristiti krzno, saopćio je izvršni direktor kompanije.

Italijanska modna kuća će napraviti promjene u svojoj kolekciji za proljeće/ljeto 2018. godine, a sve preostale predmete od životinjskog krzna će staviti na aukciju. Ova odluka znači da Gucci više neće koristiti krzno kanadske kune, kojota, divljeg psa koji liči na rakuna, lisice, zeca i astrahana, perzijskog krzno janjadi koja su ubijena kao fetusi ili tek nekoliko dana nakon rođenja.



"Biti društveno odgovoran jedna je od temeljnih vrijednosti kompanije Gucci, mi ćemo i dalje nastojati raditi u korist okoliša i životinja", kazao je izvršni direktor Marco Bizzarri.



Dodao je da je odluka donesena djelimično zahvaljujući Guccijevom kreativnom direktoru Alessandru Micheleu koji je na tu poziciju imenovan 2015. godine. Prihodi koji budu prikupljeni od prodaje predmeta na aukciji bit će donirani oganizacijama za zaštitu životinja Humane Society International i LAV.



Iako je odluka uslijedila nakon što je Armani prošle godine objavio da više neće koristiti životinjsko krzno, zagovornici zaštite životinja smatraju da će Gucci na ovaj način napraviti velike promjene u svijetu mode.



"Ovom objavom Gucci će pomoći promijeniti način na koji luksuzna modna industrija doživljava životinje. Postoji rastući dio novih, etički osviještenih potrošača kojima je stalo do inovacija i društvene odgovornosti te ne žele imati ništa sa zastarjelim i okrutnim proizvodima poput krzna", kazao je PJ Smith, stariji menadžer za modu pri Organizaciji The Humane Society of the United States (HSUS).



Osim Armaniju, kompanija se ovom objavom priključila brendovima kao što su Hugo Boss, Net-a-Porter, Stella McCartney i brojni drugi. Gucci će se ujedno priključiti i međunarodnom programu Trgovine bez krzna (Fur Free Retailer).



"Životinje u industriji proizvodnje krzna već su decenijama podvrgnute okrutnosti provodeći cijele svoje živote u bijednim, prljavim kavezima. Nova politika Guccija koja ne uključuje životinjsko krzno predstavlja prekretnicu i novi smjer za industriju luksuzne mode. Gucci zauzima snažan stav za životinje pokazujući svijetu da je budućnost mode bez životinjskoga krzna", rekao je Joh Vinding, predsjedavajući organizacije Fur Free Alliance.