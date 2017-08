Kada je novinar CNN-a nedavno boraveći u Sarajevu naveo 11 razloga zbog kojih ovaj višestoljetni grad prevazilazi sva očekivanja, na popisu se našla i stara gradska jezgra u kojoj se prepliću tornjevi crkava sa minaretima, kao svjedodžba multikulturalnosti, tolerancije i kulturne različitosti.

Kada je novinar CNN-a nedavno boraveći u Sarajevu naveo 11 razloga zbog kojih ovaj višestoljetni grad prevazilazi sva očekivanja, na popisu se našla i stara gradska jezgra u kojoj se prepliću tornjevi crkava sa minaretima, kao svjedodžba multikulturalnosti, tolerancije i kulturne različitosti.

Upravo monumentalne građevine Sarajeva su bile inspiracija i mladom arhitekti Tariku Musakadiću za dizajniranje unikatnog i autentičnog nakita, SAMUSA.



Nakit nije nepoznanica u njegovoj porodici. Musakadići već gotovo 100 godina njeguju umjetnost starih zanata, a Tarik ovoj porodičnoj tradiciji danas nastoji udahnuti novo vrijeme.



Arhitektonske skice pretvara u komade autentičnog nakita, kojima od zaborava želi sačuvati i stare zanate i zaboravljene ili malo znane priče i predanja o Sarajevu.

Jedno od njih kaže da je upravo na mjestu današnje male porodične radnje Musakadića u ulici Veliki mudželeti na br.7, pisao Mula Mustafa Bašeskija.



A kako je sve počelo sa izradom SAMUSA nakita? Tarik je kao mladi arhitekta, koji je u to vrijeme radio na nekoliko velikih projekata u Sarajevu, skicirao čestitku prijateljima za rođenje djeteta. Kasnije je došao na ideju na osnovu skice dizajnirati komad nakita i tako je nastao prvi model iz ove kolekcije "Sarajevo ring", prsten na kojem se nalazi 5 historijskih objekata: Begova džamija, Sahat kula, Sebilj, Kozija ćuprija i sarajevska turbeta.



Zanimljivo je da Tarik, iz znatiželje, ponudio ovaj prsten na prodaju i prvi kupac je bio neko ko takodjer tradiciju čuva od zaborava, ali kroz pjesmu... diva sevdaha, Amira Medunjanin. To je Tariku bio vjetar u leđa i signal da ovaj, naizgled samo hobi, može biti ozbiljna dizajnerska priča.



Danas dizajnira naušnice, prstenove, narukvice i privjeske sa motivima krucijalnih historijskih objekata, mapom Sarajeva, elemenata građevina kao što su vitraž Vijećnice, rozete sa Katedrale, potom motivima stećaka, bosanskih ćilima itd.



Inspiraciju crpi iz svega u čemu su satkane historija, tradicija, a u prvom redu arhitektura, kao primarno zanimanje mladog Tarika. Nerijetko inspiraciju pronalazi i u svakodnevnom okruženju i kontaktima sa bh.historičarima u kojima otkriva i neke neispričane priče o Sarajevu.



U svim modelima prepoznat ćete upravo arhitektonski touch u dizajnu, oštrih i jednostavnih linija.



Tarik nam kaže da nijedan model ne može izdvojiti kao posebno drag, baš kao što ne bi mogao favorizirati nijedno od njegovo troje djece. Svakom od njih prilazi sa istom ljubavlju i svaki komad nakita ima svoju priču. Jer Sarajevo to uistinu jeste, priča za sebe, ljubav i nadahnuće.