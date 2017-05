Talijanska modna dizajnerica koja je osvojila svjetsko tržište nježnom i lepršavom ženskom odjećom i luksuznim pletivom Laura Biagiotti preminula je u 73. godini.

Talijanska modna dizajnerica koja je osvojila svjetsko tržište nježnom i lepršavom ženskom odjećom i luksuznim pletivom Laura Biagiotti preminula je u 73. godini.

Foto: EPA

Kraljica kašmira, kako su je zvali, preminula je od srčanog udara ispred svog doma u Rimu u srijedu navečer. Ljekari su je uspjeli oživjeti, ali je pretrpjela ozbiljno oštećenje mozga. Njena kćerka Lavinia objavila je tužnu vijest u petak na Twitteru citirajući odlomak iz Biblije.Biagiotti je počela dizajnirati žensku odjeću 1960-ih godina i do 1980. je postala brend. Bila je prva dizajnerica iz Italije koja se 1988. godine predstavila na modnom showu u Kini gdje je predstavila haljine i bluze od svile i kašmira. Nekoliko godina nakon toga bila je i prva dizajnerica koja je imala svoj modni show unutar Kremlja u Moskvi.Proširila je svoj brend linijom za muškarce, a potom i za plus size žene te za djecu - Laura Piu i Biagiotti Junior.Proizvodila je sunčane naočale i parfeme, a jedan od popularnijih bio je Roma koji je nazvala po svom rodnom gradu.Rođena je 4. augusta 1943. godine i željela je postati arehologinja, ali je odustala od tih planova kako bi pomogla majci da vodi posao krojačice. Često je putovala u SAD gdje je učila o svom poslu i novim tehnologijama. Nakon saradnje s poznatim modnim kućama Shubert i Capucci, predstavila je vlastitu kolekciju u Firenci 1972. godine."Biti modni dizajner je kao da ste izrekli zavjete. To postaje vaša životna religija", kazala je u intervjuu 1987. godine.Uvijek je bila ponosna na svoje talijanske korijene i godinama je nosila šalove od kašmira u crvenoj, bijeloj i zelenoj boji - bojama zastave Italije.Živjela je u dvorcu iz 14. stoljeća u blizini Rima koji je obnovila i u njemu napravila kancelariju za svoj posao. Njen suprug Gianni Cigna preminuo je od leukemije 1996. godine.Modnim brendom sada će upravljati njena kćerka Lavinia koja je bila njena modna partnerica.