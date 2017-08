Šta kažete na ideju da na jedan dan posve zaboravite na svoju svakodnevicu i okušate se u ulozi top modela? Profesionalan make up, frizura, novi modni trendovi i sve to pred stručnim foto objektivom? Upravo takvo jedno žensko druženje Avon je omogućio svojim najboljim Avon Članicama.

Naše članice u potpunosti su se prepustile i uživale u svojoj preobrazbi koja je, na kraju i odgovarala njihovim ličnostima. Cilj je bio istaknuti prirodnu ljepotu ovih žena a za to je bila zadužena make up vizaštica Nermi Ibrulj.Za top frizure bila je zadužena Belma Klačar a fotografije Safet Hadžimusić.Za besprijekoran make up zaslužni su popularni proizvodi brendova Avon True i Mark, a elegantne odjevne kombinacije također su iz ponude Avona.Dio Avonove porodice Alma Lugonja je postala davne 2003.g. na nagovor prijateljice pa sve do danas bez prestanka. Za prvu narudžbu kaže da su njeni prvi korisnici bili najbliži prijatelji i poznanici koji i danas su ostali vjerni Avon brandu. Ono što je motiviše u Avonu jeste samostalni ali i timski rad, kvalitet proizvoda, pristupačne cijene te razne pogodnosti.Ističe zadovoljstvo što je dio Avon BiH već 14 godina te da je jako sretna i ponosna što je već dvije godine zaredom uspjela da bude najbolja Avon članica u našoj državi.Njen ključ za uspjeh je dugogodišnje iskustvo i dobra organizacija, te podrška porodice i prijatelja. Za Avon kaže da svaka brošura donosi nove neodoljive ponude i najnovije proizvode, jer Avon teži savršenstvu. Svaki proizvod s Avonovim potpisom izrađen je po najvišim standardima sigurnosti i cjelovitosti. Avonove proizvode upotrebljavaju milioni žena diljem svijeta, što je dokaz kvalitete i zadovoljstva Avonovim proizvodima.Još jedna olakšica u radu je i da Avon Članovi Kluba predaju narudžbu putem interneta, a Avon je dostavlja direktno na željenu adresu. Također, Avon je jedina kozmetička kompanija koja pruža 100% povrat novca. Takva garancija vrijedi od samog početka rada kompanije prije 130 godina.A o makeoveru Alma nam kaže:"Jedno prekrasno druženje, iskustvo, naprosto oduševljena sam što sam bila dio ekipe makeovera.Samim tim sto sam bila s dragim prijateljicama ali i što sam bila u rukama profesionalaca koji su vrhunski odradili svoj posao a sve to kroz zabavu i divno druženje."Šminka je urađena baš onako kako je ona zamislila, a tome su doprinijeli svakako proizvodi Avon True i Mark.Alma ističe da je oduševljena cijelim timom i organizacijom makeovera a posebna čast je što je bila model divnoj Nermi Ibrulj, uživala je u njenom šminkanju, te naučila kako prirodno sakriti nedostatke i kako istaknuti oči a da opet sve izgleda prirodno i jednostavno.Avon video Alma Lugonja:Član Avon kluba Jasmina je već 11 godina. Da se odluči na svoju prvu narudžbu privukla ju je činjenca da će kroz svoje članstvo u Avonu biti u prilici da stupi u kontakt s mnogo ljudi, proširi krug svojih poznanstava, radi sa kozmetikom koju jako voli, da će moći da putuje i iskoristi motivacijske programe koje Avon pruža.Iako je u početku bila pomalo skeptična, sve se itekako isplatilo, te je Jasmina vrlo brzo postala jedan od najboljih članova i osvojila putovanje u Barcelonu odakle je ponijela pregršt predivnih iskustava.Avon kaže da voli što su svi jedna velika porodica. Jednostavno Avon je dio nje."Za sve se nađe vremena. Samo dobra organizacija, trud i volja i onda je zagarantovan uspjeh“ . Onima koji razmišljaju da se učlane u Avon Jasmina poručuje: "Finansijsko osamostaljenje, radno vrijeme koje vi želite, motivacijski programi su samo mali dio onoga što pruža ova velika porodica, zato pridružite nam se što prije. Nećete požaliti."Da je makeover bilo jedno predivno iskustvo potvrdila nam je i Jasmina koja kaže:"Osjećala sam se predivno i sve je ostavilo fantastičan dojam na mene. Ekipa je bila odlična, organizacija na nivou još uvijek sam pod dojmom".Tokom makeovera njen izgled je potpuno promijenjen, a obzirom na to da se ranije nije uopće šminkala sve je bilo novo za nju te je naučila trikove koje će početi upotrebljavati svakodnevno."Hvala Vam na predivnom druženju koje je bilo nezaboravno jer sam se osjećala kao zvijezda na jedan dan“, kaže vesela Jasmina.Video Jasmina Čorhodzic: