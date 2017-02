Novi udarac za Ivanku Trump: Trgovački lanac naredio da se reklame za njen brend bace u smeće

Nakon što su trgovine Nordstorm i Neiman Marcus odlučile da više neće prodavati odjevne predmete brenda Ivanke Trump, kćerka američkog predsjednika dobila je još jedan udarac. Naime, šefovi trgovačkog lanca TJ Maxx naredili su da sve reklame Ivankinog brenda budu bačene u smeće.

Ivanka Trump (Foto: EPA)

Nakon što su trgovine Nordstorm i Neiman Marcus odlučile da više neće prodavati odjevne predmete brenda Ivanke Trump, kćerka američkog predsjednika dobila je još jedan udarac. Naime, šefovi trgovačkog lanca TJ Maxx naredili su da sve reklame Ivankinog brenda budu bačene u smeće.

Šefovi su zahtijevali od uposlenika da izbace reklame za njenu odjeću i prestanu predstavljati njenu odjeću. Radnicima trgovina TJ Maxx i Marchalls, koje su u vlasništu TJX Companies Inc., prošle sedmice je rečeno da Ivankine stvari više ne stavljaju na prvo mjesto.



"Odluka odmah stupa na snagu. Uklonite sve stvari Ivanke Trump i pomiješajte ih sa drugim stvarima na policama. Svi znakovi vezani za Ivanku Trump trebaju biti uklonjeni" ,stoji u napomeni koju je objavio The New York Times.



Iako su šefovi ovaj potez pokušali opravdati standardnom reorganizacijom, on je došao u vrijeme bojkota Trumpovih. Jedan od radnika je kazao da u trgovini radi godinama i da nikad do sada nije dobio nalog da se reklame za određeni brend bace u smeće.



Povodom Nordstormove odluke putem Twittera se oglasio i Donald Trump.



"Nordstorm se nepravedno ponio prema Ivanki. Ona je sjajna osoba, uvijek me podstiče da učinim pravu stvar. Grozno", napisao je Trump.