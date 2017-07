Za Pariz kažu da je grad mode. Kažu i da je "modna Meka", san svakog kreatora. I svi oni vrijedno rade u nadi da će jednom dobiti poziv za učešće na nekoj od modnih revija koje se dešavaju u gradu ljubavi, mode, svjetlosti.

Za Pariz kažu da je grad mode. Kažu i da je "modna Meka", san svakog kreatora. I svi oni vrijedno rade u nadi da će jednom dobiti poziv za učešće na nekoj od modnih revija koje se dešavaju u gradu ljubavi, mode, svjetlosti.

Foto: FENA

Foto: FENA

Foto: FENA

Foto: FENA

Foto: FENA

Mlada dizajnerica Belma Tvico-Stambol je prva dizajnerica iz BiH koja je pozvana predstaviti svoju kolekciju visoke mode u showroomu na Pariskoj sedmici mode koja će biti održana u septembru.Predstavit će se s dvije kolekcije, kolekcijom visoke mode semi couture jesen/zima 2017./18., koju je već poslala u Pariz, te nosivom kolekcijom "ready to wear" proljeće/ljeto 2018.Govoreći o ovoj izuzetnoj prilici Tvico-Stambol za Fenu pojašnjava da su je primijetili modni skauti, pa je dobila poziv. A onda je opet svojim radom i predloženim kolekcijama taj poziv trebala da opravda. I to je uspjela. Predložene kolekcije su prihvaćene i sad se vrijedno sprema za ovaj veliki događaj.Inspiraciju, kako kaže, nalazi u drugim vizuelnim umjetnostima i drugim kulturama, naprimjer kolekcija za ovo ljeto "cherry blossom" inspirirana je japanskom kulturom. Kolekcija koju je poslala u Parizu simbolizuje svevremenost...A tu je i svemir i mnogo toga što je inspiracija ovoj modnoj umjetnici.Kada je riječ o njenom putu do uspjeha, pa i do kupca, kaže da je iza nje prije svega vrijedan rad, ali i da se nije lako probiti do kupaca. Za to su potrebne revije koje je teško prije svega zbog finansija organizovati, a Fashon Week se ne organizuje već neko vrijeme. Također, modni dizajneri ograničeni su većinom na svoje salone, te nisu na oku kupcima.Tu je naravno i činjenica da nismo bogato društvo ali ima ljudi koji žele da nose proizvode bh. dizajnera."Naše žene imaju stila, ono što volim i poštujem su starije gospođe koje su zadržale ženstvenost, odnos prema samima sebi. Nove generacije pogrešno se nose, što poprima neku jeftinu notu, uniformiranost. Žao mi je što nemaju hrabrosti da se iskažu, da pokažu sebe. Imam osjećaj da su generacije koje dolaze previše ukalupljene i ne dozvoljavaju sebi slobodu izražaja", ističe.Mlada dizajnerica posebno je ponosna na činjenicu da je prvi put dizajnirala svoj materijal u saradnji s Taidom Jašarević koja je u Japanu na Joshibi univerzitetu za umjetnost i dizajn stekla titulu doktora likovnih umjetnosti."Moda, umjetnost i film oduvijek su išli ruku pod ruku inspirišući dame koje uživaju u najnovijoj kolekciji. Audrie Hepburn koja glumi pored Rexa Harrison u filmu 'Moja zgodna dama' rekla je: "Razlika između dame i djevojčice nije kako se ona ponaša, već kako se ona tretira - pojašnjava Tvico-Stambol kolekciju visoke mode koja će biti predstavljena u Parizu.Dodaje da njene kreacije u sebi imaju vječnu senzibilnost i stari holivudski duh.Nakon što je istraživala elemente zemlje, pomakla se na vatru koja izaziva retro glamur. Savremeni modeli iz kolekcije su kreirani pažljivo, s mnogo detalja da bi izrazili eleganciju i karakter osobe koja ih nosi. S velikom pažnjom usmjerenom na detalje, kako se navodi u pojašnjenju kolekcije, čini da besprijekorno iskrojeni luksuzni materijali dođu još više do izražaja. Ljepota žene odražava se u njezinoj duši, koja prevazilazi vječnost.Belma Tvico-Stambol rođena je 1. marta 1985. godine u Sarajevu. Nakon završene godine ekonomskog fakulteta, odvažila se krenuti za svojim snom, te upisuje Tekstilno-tehnološki fakultet u Bihaću.Svoju prvu kolekciju "Dama s kamelijama“, koju su činile četiri haljine, prezentirala je 2003. godine na sarajevskom Fashon weeku.Godine 2006. dobiva ponudu od modne kuće Big Star Jeans u Turskoj, gdje radi do 2008. kao glavni kreator i za koju potpisuje tri jeans kolekcije, a u aprilu 2007. predstavlja i vlastitu jeans kolekciju pod nazivom IPLIK.Također je radila kao dizajner za GIGY Jeans koji distribuiraju odjeću sa Swarowsky kristalima na rusko, arapsko i evropsko tržište.Po povratku u Sarajevo, ostvaruje san svake dizajnerice i otvara vlastiti modni studio "Belmadino“.Radila je brojne modne kolekcije i predstavila ih širim svijeta.Među njenim kolekcijama ističe se "Diva business kolekcija" iz 2013. godine, namijenjena uspješnim poslovnim ali i svim samouvjerenim ženama koje vole da u svim prilikama odišu ženstvenošću i elegancijom.U martu 2016. u sarajevskoj Vijećnici na gala večeri "Diva in you" obilježila je deset godina rada i predstavila modni film.