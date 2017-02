Svijet je pun stereotipa, a to se posebno odnosi na izgled bilo da je riječ o muškarcima ili ženama. Naprimjer, većina misli kako žene sa istoka nose isključivo crnu boju, kako francuske dame nose beretke ili kako Italijanke ne mogu zamisliti dan a da ne odu u šoping. Iako zastupljeno, ovo mišljenje nema nikakve veze sa stvarnošću.

Svijet je pun stereotipa, a to se posebno odnosi na izgled bilo da je riječ o muškarcima ili ženama. Naprimjer, većina misli kako žene sa istoka nose isključivo crnu boju, kako francuske dame nose beretke ili kako Italijanke ne mogu zamisliti dan a da ne odu u šoping. Iako zastupljeno, ovo mišljenje nema nikakve veze sa stvarnošću.

Iako žene u Iranu, po zakonu, moraju nositi maramu kada idu u javnost, moderne Iranke daju sebi više slobode u odnosu na žene u drugim istočnoevropskim zemljama kada je riječ o odijevanju.



Istina je da neke djevojke u Japanu vole nositi kratke suknjice i visoke platforme, poput anima likova. Međutim, ovu vrstu odjeće nose samo neki predstavnici subkulture, Većina žena iz Japana preferira elegantnu odjeću sa šarmantnim detaljima koji njihov stil čine jedinstvenim. One vole neobične čarape, ravne cipele i zanimljive modne dodatke.



Suprotno uvriježenom mišljenju, ne nose sve Italijanke dizajnerske haljine i masivne modne dodatke. To je odjeća koju ćete vidjeti na modnim pistama, ali ne i u stvarnom životu. Općenito, Italijanke se oblače u skladu sa svojim godinama: u mlađim godinama nose ležerne kombinacije, dok godinama biraju elegantniju odjeću.



Ruskinje su poznate u cijelom svijetu po neobičnoj ljepoti. One vole atraktivan izgled i posvećuju mu mnogo vremena. Na ulicama Rusije je elegantno odjevena dama na visokim potpeticama, u trenucima kada je vanjska temperatura ispod nule, uobičajena pojava. Međutim, u posljednje vrijeme Ruskinje sve više pažnje posvećuju udobnosti, ali i dalje paze na stil i ženstvenost.



Mislite li da Britanke nose klasične suknje na dnevnoj bazi, varate se. Djevojke u Velikoj Britaniji kombiniraju komade odjeće koji su naizgled nespojivi. Ne boje se eksperimentisati stilovima i uvijek su korak ispred svjetske mode. One ne brinu o trendovima, jer je London mjesto u kojem nastaju trendovi.



U Kini se moda mijenja veoma brzo, a Kineskinje danas razvijaju svoj vlastiti stil. One vole odjeću kombinirati s prekrasnim nakitom, ne boje se eksperimentisati i uvijek traže nešto drugo.