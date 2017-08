Mlada i talentovana dizajnerica Adela Hodžić, koja zajedno sa Irmom Mirvić stoji iza brenda A.I. Design, predstavila je novu kolekciju haljina inspirisanih ljetom i volanima idealnim za predstojeće ljetne dane.

Novom kolekcijom koju je objektivom ovjekovječila Vanja Lisac, Adela je željela ostvariti već prepoznatljivu siluetu A.I.design haljina koju ovaj brend jasno oslikava i na toj osnovi se poigrati volanima koji će modelu dati dodatni pečat."Volani su ove sezone ostali zapamćeni kao jedan od najistaknutijih trendova i mogli smo ih vidjeti na modnim pistama, u izlozima te na ulicama što nam govori da su ljudi taj trend prihvatili. Prvobitna ideja bila je da kolekcijom preovladavaju jake boje, ali sam nekako vremenom odustala od te ideje i odlučila se bazirati na crnoj, bijeloj i sivoj i vidjeti kako će volani djelovati u skladu s tim bojama i jednostavnim krojevima haljina", rekla je.Iako je riječ o novoj kolekciji, Adela konstatno radi na novim stvarima koje plasira čim budu gotove."Konstantno radim pa nemam vremena grupisati stvari u cjelinu, već čim uradim neki novi model odmah ga fotkam i objavim. S druge strane, to što sve odmah fotkam na sebi postalo je na neki način zaštitni znak naših haljina. Inspiracija je tu stalno, motiviraju me najviše kupci i rast branda i imena, kako imena branda tako i mog ličnog", rekla je.Ipak, priznaje da nije lako biti dizajner u našoj državi posebno kada se uzme u obzir činjenica da je svijest o kupovini domaćih proizvoda zaista mala."Ljudi više vole otići u radnje poznatih brendova i preplatiti neku sintetičku krpicu koju posjeduje još stotinu žena i to je za mene fenomen. Polazim od sebe, uvijek sam krupniji novac željela dati za nešto posebno i unikatno, a sitan novac sam trošila na krpice koje su prolazne. Trend je jedno i svi znamo kako nam ulice izgledaju kada neki trend zavlada. Naravno da i mi dizajneri to koristimo, ali kod nas je to zaista izraženo i pretjerano, ljudi nemaju nikakav osobni pečat pri odijevanju, sve je postalo jednolično", rekla je Adela.Sigurna u sebe i kvalitet svog rada, napominje da se svaki trud kadtad isplati jer ništa ne dolazi preko noći."Koliko radiš toliko ćeš imati. Čak i ako sam nekada sumnjala u to, sada kada sam prošla cijeli taj proces mogu iskreno reći da je zaista tako. Treba biti veoma strpljiv i uporan i onda kada djeluje kao da nema rezultata mora ga biti", rekla je Adela.Planovi za budućnost su ići naprijed. Nakon ove kolekcije Adela sprema novogodišnju kolekciju, a ljubitelji predmeta koje stvara mogu očekivati nekoliko novih modela koje izbacuje samostalno između kolekcija."Konstantan rad i konstantno napredovanje su uvijek najbolji planovi za budućnost", zaključila je.