Bosnu i Hercegovinu će na izboru za Miss turizma, prestižnom međunarodnom takmičenju koje se tradicionalno održava u Kuala Lumpuru, predstavljati Merima Darman. Lijepa Sarajka se aktivno priprema za takmičenje, a kako se datum njenog odlaska u Maleziju bliži, uzbuđenje raste.

Bosnu i Hercegovinu će na izboru za Miss turizma, prestižnom međunarodnom takmičenju koje se tradicionalno održava u Kuala Lumpuru, predstavljati Merima Darman. Lijepa Sarajka se aktivno priprema za takmičenje, a kako se datum njenog odlaska u Maleziju bliži, uzbuđenje raste.

"Džejla Glavović je održala casting i da nije bilo nje ne bih bila tu gdje jesam. Ona me izabrala i preporučila Aleksandri Kokotović, vlasnici licence za BiH i modne agencije IEVE MODES u Londonu. Poslali smo fotografije, prošla sam i došla do ovoga", rekla nam je Merima na početku razgovora.



Do sada je, priča nam, radila revije i angažmane, ali prvi put predstavlja svoju zemlju na nekom takmičenju.



"Finalna noć je 6. decembra, ali ja putujem tamo već 19. novembra. Sve vrijeme traje takmičenje, sve vrijeme ćemo im 'biti na oku' jer oni sve gledaju. Takmiči se blizu 60 djevojaka, svjetski je izbor i zaista je velika konkurencija", rekla je.



U sklopu izbora za Miss turizma djevojke će proći kroz talent takmičenje, a naša predstavnica odlučila je predstaviti se plesom.



"Prvo sam mislila da će to biti hip hop ili latino, ali sam se na kraju ipak odlučila za korake iz folklora. Želim pokazati naš tradicionalni ples, jer prije svega predstavljam BiH", rekla je.



Već neko vrijeme vrijedno radi na pripremama za takmičenje, a za ovu tačku joj je narodnu nošnju osiguralo Kulturno-umjetničko društvo Proleter. Ni tokom razgovora nije mogla sakriti uzbuđenje, a priznala nam je da osjeća veliku odgovornost.



"Potrudit ću se da se pokažem najbolje što mogu i dam svoj maksimum. Uzbuđena sam, bliži se", rekla je.



Merima Darman radi kao asistentica Džejle Glavović u njenoj agenciji Swan Model Management i vanredna je studentica Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.



"Osim toga, radim još jedan posao. Ima me svugdje i trudim se sve stići. Jeste teško, ali definitivno vrijedi. Uostalom, navikla sam na taj tempo rada i volim biti od koristi i u pokretu. Uz dobru organizaciju sve se može stići", rekla je naša sagovornica na kraju razgovora.