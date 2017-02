Melania Trump će krasiti naslovnicu Voguea

Iako mnogi dizajneri odbijaju odijevati Melaniju Trump, prva dama SAD-a uskoro će krasiti naslovnicu najlegendarnijeg modnog magazina na svijetu čijim se smjernicama vodi cijela modna industrija.

Glavna urednica Voguea Anna Wintour je u intervjuu za The Wall Street Journal istakla kako će, bez obzira na politiku Donalda Trumpa, odnos magazina Vogue prema prvim damama SAD-a ostati nepromijenjen te da će se Melanija ubrzo naći na naslovnici ovog časopisa."Vogue ima tradiciju praćenja prvih dama Amerika i ne mogu zamisliti da bi ovaj put moglo biti drugačije", rekla je Wintour.Ovaj potez iznenadio je mnoge jer je modna Biblija, na čelu sa Annom Wintour, prošle godine dala punu podršku kandidaturi Hilary Clinton.Melanija je već krasila naslovnicu Voguea 2005. godine, nedugo nakon udaje za Donalda Trumpa koji je u to vrijeme bio reality TV zvijezda. Dvanaest godina kasnije, kada je Melanija na naslovnicama svih magazina zbog optužbi i kritika, to bi za Vogue mogao biti riskantan potez.Iako je Melania, zbog komentara svog supruga, izopćena iz modne zajednice Wintour kaže da će biti prikazana kao i njene prethodnice.Wintour je u intervjuu također predvidjela kako će modna industrija biti pogođena trenutnom političkom klimom.