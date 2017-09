Kada je riječ o obrvama novi trendovi stižu skoro pa svakodnevno, a jedina stvar koju vam modni stručnjaci nikada ne savjetuju je da ne sređujete svoje obrve i da ih pustite da se spoje. Upravo to je uradila manekenka i studentica marketinga s Uiverziteta Maryland Sophia Hadjipanteli.

Kada je riječ o obrvama novi trendovi stižu skoro pa svakodnevno, a jedina stvar koju vam modni stručnjaci nikada ne savjetuju je da ne sređujete svoje obrve i da ih pustite da se spoje. Upravo to je uradila manekenka i studentica marketinga s Uiverziteta Maryland Sophia Hadjipanteli.

Iako je Sophia plavuša, njene obrve su tamne i guste te zbog toga još više dolaze do izražaja. Ona je svjesna da je zbog toga mnogima neprivlačna, ali je mišljenja drugih ne brinu.



"Odlučila sam ostaviti svoje obrve onakvim kakve jesu jer želim svima pokazati da mogu živjeti svoj život kako žele. Lično mislim da moje lice izgleda ljepše ovako. Drugi se ne slažu i to je sasvim uredu. Ali ako je meni ovako dobro, pustite me neka boji kosu, a ja imam jednu obrvu", rekla je Sophia koja je guste obrve naslijedila od majke.



Bez obzira na negativne komentare, Sophia je puna samopouzdanja i rado postavlja svoje fotografije na Instagram, društvenu mrežu na kojoj ima 65.000 pratilaca. Nedavno se pojavila i kao Frida Kahlo, meksička umjetnica koja je postala prepoznatljiv simbol za spojene obrve.



Svoje obrve i dalje pušta da rastu, a da bi bile još gušće njeguje ih ricinusovim uljem.