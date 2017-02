Nakon obuće od reciklirane okeanske plastike, njemački gigant Adidas udružio se sa inicijativom Parley for the Oceans kako bi kreirali kolekciju kupaćih kostima također nastalih reciklažom, ovog puta ribarskih mreža i otpada.

Sportski brend i ekolozi pretvorili su okeansku plastiku u vlakno pod nazivom ekonill koje ima iste karakteristike kao najlon koji je koristi za proizvodnju kupaćih kostima.



Prema riječima Adidasovog direktora dizajna Rogera Hahna, ovaj materijal je vrhunski poput poliestera. Istakao je kako Adidas dizajnira čitav niz kupaćih kostima za različite korisnike, od vrhunskih plivača do rekreativaca. Dodao je da za to mnogo istražuju i prikupljaju iskustva vodećih sportista i plivačkih klubova.



"U plivanju je važno napraviti razliku između kompetitivnog nastupa i treniranja. Za obuku plivača i duge sate posvećenosti sportu potrebno je imati kupaće kostime dugo otporne na hlor iz vode", istakao je, prenosi magazin Dezeen.



Osmišljeni kostimi su u nijansama plave boje koja odražava morski ambijent.



Hahn vjeruje da je odgovornost velikih kompanija, kao što je Adidas, da rade u cilju zaštite okeana.



"Od jedne velike ribarske mreže može se napraviti više od 1.000 kupaćih kostima. Ovo je inicijativa proistakla iz strasti koja nas je vodila do saznanja o inovacijama očuvanja okeana za sve buduće sportiste", kazao je.



U Adidasu se nadaju da će jednog dana sve svoje kupaće kostime proizvoditi od recikliranih materijala.