Slavna američka starleta i reality zvijezda Kim Kardashian West uskoro će lansirati novi parfem sa svojim potpisom, a riječ je o petom u nizu perfema iz njene kozmetičke linije KKW Beauty.

KKW FRAGRANCE campaign by Mert & Marcus launching November 15 kkwfragrance.com A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 25, 2017 at 9:07am PDT

Kim je nove vijesti podijelila s fanovima na Instagramu."Kampanja za KKW parfem by Mert & Marcus koji će se naći u prodaji 15. decembra", napisala je Kim ispod crno-bijele fotografije na Instagramu.Prije novog parfema, Karadashian je lansirala parfeme Kim Kardashian by Kim Kardashian, True Reflections for Women, Gold by Kim Kardashian i Fleur Fatale by Kim Kardashian.Nije poznato kakav će biti novi parfem poznate starlete, ali sudeći prema fotografiji orhideje uz koju je najavila parfem prošlog mjeseca, pretpostavlja se da će nove bočice iz KKW Beauty linije imati egzotičnu mirisnu notu.Inače, KKW Beauty linija uključuje set za konturisanje lica, highlightere te parfeme. Novim parfemom Kim pokazuje kako želi širiti svoju kozmetičku liniju.