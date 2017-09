Predstavnici medija odabrali must have model obuće iz nove Deichmann kolekcije jesen/zima 2017

U ugodnom ambijentu hotela Holiday u Sarajevu, predstavnicima medija upriličen već tradicionalni brunch na kojem je predstavljena nova Deichmann kolekcija za sezonu jesen/zima 2017.Najpopularniji modeli obuće čije je zaštitno lice Ellie Goulding predstavljeni su na mini modnoj reviji. Kolekcija pod motom ''Rock your look'' preovladavaju visoke potpetice, sandale, espadrile i čizme. Sjajna kombinacija za izgled poput svjetske zvijezde.Nesvakidašnje iskustvo za sedmu silu bilo je i interaktivno sudjelovanje u izboru must have modela sezone. Klasična crna salonka je i ovog puta pokazala da je bezvremenski modni hit koji će krasiti stopala dama i ove sezone. Najsretnija među gošćama nagrađena je istim.Opušteno druženje nastavljeno je uz DJ-a, ukusne delicije i poklone iznenađenja za sve prisutne.