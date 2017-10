Ines Rau je prva transrodna manekenka koja je izabrana za zečicu Playboy magazina. Ona će krasiti stranice novembarskog izdanja.

Ines zovu francusko-američkom "bombom". Dobila je osam strana magazina na kojima je oskudno ili nikako odjevena.



U intervjuu je istakla kako nema vremena da razmišlja o transfobnim kritičarima.



"Ako želim promjenu spola to je između mene i moga tijela. Mogla sam to sakriti, ali nisam jer poštujem ljude", kazala je.



Rau ima 26 godina, a promjenu spola je započela kada je imala 16 godina. Operaciju je uradila ubrzo nakon toga.



Veoma je popularna u svijetu mode te je nosila kreacija modnih brendova Balmain i Hood by Air, a nedavno je snimila i video za Vogue.



"Nagost ne bi trebala biti tabu tema. Nagost mi znači mnogo otkako sam prošla kroz tranziciju da dođem do tijela koje želim. Nagost je slavlje ljudskog bića, bilo da je žensko ili muško. Dugo sam živjela ne govoreći da sam transrodna osoba. Plašila sam se da nikada neću naći momka i da će me gledati kao čudaka. Tada sam shvatila da samo trebam biti svoja", kazala je.



Kada je progovorila otvoreno o svojoj seksualnosti kazala je kako je to doživjela kao spas.



"Nije bit da vas drugi vole, već da volite sebe", istakla je.



U intervjuu je otkrila kako je imala teško djetinjstvo, ali da je sada slobodna i sretna.



"To što sam izabrana za zečicu mjeseca je najljepši kompliment koji sam ikada dobila. Kao da sam dobila veliki buket ruža", rekla je Rau.



Njena karijera ide ka vrhu vrtoglavom brzinom i redovno putuje na relaciji Pariz-Los Angeles. Trenutno odmara od mode i posvetila se filmu koji je snimala te knjizi koju trenutno piše.



Novo izdanje Playboya bit će dostupno 31. oktobra.