Bez kojih stvari nikad ne napuštate svoj dom? Većina ljudi će odgovoriti: mobilni telefon, novčanik i ključevi. Ali šta ako biste mogli sve da svedete samo na telefon?

Ova vizija nije suviše daleko kada uzmete u obzir sve razvijenije digitalne trendove širom svijeta. Ljudi danas vole svoje pametne telefone – preko njih prate muziku i video zapise, koriste navigaciju prilikom putovanja i nevjerovatno kvalitetnim slikama bilježe sve svoje avanture. Pored toga, ljudi vole fleksibilnost koju pruža plaćanje ovim uređajem, bilo gdje da se nalaze, istovremeno se osjećajući sigurnim, dok njihove akreditive čuva banka.Procjenjuje se da će do 2018. godine biti 2,6 milijardi korisnika pametnih telefona, te da će na godišnjem nivou do 2019. biti 200 milijardi mobilnih transakcija - ovo je masovno digitalno tržište koje korisnicima, trgovcima i finansijskim institucijama omogućava da obave svoje kupovne aktivnosti na udobniji, sigurniji i fleksibilniji način.Da bi omogućio korisnicima obavljanje transakcija u skladu sa ubrzanim tempom života, Mastercard je pokrenuo Masterpass, digitalni novčanik koji pojednostavljuje proces online kupovine i iz aplikacija. Masterpass omogućava korisnicima da bezbjedno čuvaju informacije o svojim platnim karticama, bez obzira na brend, podatke o karticama lojalnosti, adrese za isporuku i naplatu, kao i sve druge informacije koje im trebaju - to znači da korisnici ne moraju da pamte više lozinki i unose sve svoje podatke prilikom kupovine jer su svi podaci unaprijed snimljeni i sigurno čekaju da ih korisnik odabere jednim klikom ili dodirom.Masterpass štiti svaki račun putem višeslojnih sigurnosnih mehanizama, a to znači da su korisnici zaštićeni od prevare. Samo zakonski vlasnik može kupovati svojim Masterpass računom, tako što potvrđuje svaku kupovinu lozinkom, PIN kôdom ili otiskom prsta.Kako funkcioniše Masterpass: https://masterpass.com/en-us/#set-up-masterpass E-trgovina je nepobitan trend širom svijeta, a u posljednje vrijeme i u našoj zemlji. Mastercard istraživanje MasterIndex BiH 2017, pokazalo je da BiH građani uživaju u prednostima elektronske trgovine, uglavnom kada kupuju odjeću i obuću (30,79%), elektronske uređaje (16%) i kada plaćaju smještaj za odmor (14,85%).Masterpass pojednostavljuje online kupovinu, jer se može koristiti u bilo kojem web shop-u gdje postoji Masterpass oznaka. Ova pogodnost će sigurno biti korisna trgovcima za unaprijeđenje poslovanja, jer podaci pokazuju da je samo u 2013. vrijednost robe koja je ubačena u online korpe za kupovinu, ali se od te kupovine odustalo, iznosila 1,79 triliona dolara i da se čak 97% online kupaca odlučuje da prekine online kupovinu kada kupuje preko mobilnog uređaja.Masterpass u online kupovini: https://masterpass.com/en-us/#online-and-in-apps Od lansiranja u februaru 2013. godine, Masterpass potrošačima i trgovcima olakšava kupovinu u 34 zemlje i kod skoro četvrtinu miliona trgovaca širom svijeta. Očekuje se da će Bugarska i Srbija biti prva balkanska tržišta na kojima će biti lansirana ova inovativna usluga. Kada je riječ o BiH, brzina implementacije zavisiti će od razvoja prihvatljivosti beskontaktne infrastrukture. Više od trećine svih Mastercard kartica na BiH tržištu je beskontaktno, što je pozitivni signal da će korisnici kartica u BiH moći uživati u bržim i sigurnijim transakcijama sa svojih telefona, što doprinosi besprijekornom iskustvu u digitalnoj trgovini, koja postaje od suštinskog značaja u svakodnevici.