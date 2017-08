Igor Preradović se prodajom knjiga bavi pune dvije decenije. Štand Književne zajednice “Vaso Pelagić“, na kojem radi, s vremenom je mijenjao lokacije u Banjoj Luci, ali je misija ostala ista - omogućiti čitaocima da po pristupačnoj cijeni kupe ono što ih interesuje. A interesuje ih mnogo toga, što ne znači da svako i kupuje knjige.

Foto: Klix.ba

"Znate i sami, knjiga danas i nije pretjerano interesantna roba iako su cijene pristupačne, a i izbor je šarolik, od klasika, preko stručne literature za studente prava, mašinstva ili stranih jezika, do kuhara, krimi ili ljubavnih romana...Mnogi dođu, razgledaju, upitaju za preporuku pa ne kupe ništa, neki dođu ciljano, znaju šta hoće i ako to nađu odmah kupe, neki traže neko laganije, ljetnje štivo, profili su različiti“, kaže Igor.Odnedavno, svom je poslu dodao još jednu - humanu notu, prikuplja knjige od zainteresovanih mušterija, potom ih prodaje za tri marke, a novac od prodaje će biti proslijeđen jednoj humanitarnoj organizaciji u Banjoj Luci koja će pred novogodišnje praznike kupiti paketiće za mališane kojima je takva pomoć potrebna, odnosno za one kojima ih roditelji ne mogu priuštiti.“Ideja je zapravo potekla sa Facebooka negdje polovinom juna, u FB grupi 'Klub knjige BiH’ čiji sam član, tu sam i ja postavljao neke statuse u vezi sa knjigama, čitaocima i slično, interesantno je naglasiti da je prijedlog bio da ljudi donose one knjige koje im se nisu svidjele ili koje im nisu potrebne, za sada je prodano oko 70 knjiga, a u ponudi je još 250“, pojašnjava Igor.“Najbolju prodaju smo imali tokom jula, očekivao sam navalu u avgustu, ali sam se malo precijenio, nadam se da ćemo prodati sve prikupljeno kako bismo pomogli toj djeci jer nam je zaista to i cilj“, ispričao nam je ovaj entuzijasta i filantrop.