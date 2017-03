Bivši ranč Michaela Jacksona "Neverland" prvi put se našao u prodaji prije dvije godine po cijeni od 100 miliona dolara. Ranč je ponovo ponuđen, ali ovaj put za 67 miliona dolara.

Bivši ranč Michaela Jacksona "Neverland" prvi put se našao u prodaji prije dvije godine po cijeni od 100 miliona dolara. Ranč je ponovo ponuđen, ali ovaj put za 67 miliona dolara.

Imanje se proteže na 1.100 hektara, a preimenovano je u Ranč doline platana (Sycamore Valley Ranch).



Kompanija Colony Capital koja prodaje ovo imanje kupila je ranč Michaela Jacksona 2008. godine za 22,5 miliona dolara i u njega uložila blizu 50 miliona dolara.



Na imanju se, pored glavne kuće, nalaze i objekt s bazenom od više od 300 metara kvadratnih, zgrada s kinom od 50 sjedišta, plesni studio, štala, kao i vatrogasna i željeznička stanica u Disney stilu.



Jackson je kupio ranč 1987. godine za 19,5 miliona dolara. O njemu je vodilo računa 54-člano osoblje.



Ranč je povezan s brojnim kontroverzama. To je mjesto gdje su se vjenčali Elizabeth Taylor i Larry Fortensky 1991. godine, gdje je Oprah Winfrey uradila slavni intervju s Jacksonom uživo 1993. godine, ali to je i mjesto gdje je Jackson optužen da je seksualno uznemiravao dječake.



Jackson je na imanju živio od 1988. do 2005. godine, a umro je u 50. godini, 2009. godine.