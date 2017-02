Kuća u Philadelphiji u kojoj je Grace Kelly provela djetinjstvo bit će pretvorena u muzej. Njen sin, princ Albert II od Monaca rekao je kako bi kuća mogla biti otvorena za javnost 2018. godine ili ranije.

Princ Albert je prošle godine kupio kuću za 754.000 dolara, nakon što je prethodni vlasnik preminuo, a kaže kako će trebati mnogo rada na kući dok ne bude spremna za kulturne događaje.



S obzirom na to da je kuća smještena u komšiluku Albert kaže kako kuća neće biti "isključivo muzej".



Kuću je 1935. godine sagradio Albertov djed John B. Kelly. Grace Kelly je tu živjela do 1947. godine kada je napustila rodni grad i otišla u New York studirati glumu.



Prvu filmsku ulogu odigrala je 1951. godine u filmu "Fourteen hours" koja joj je otvorila vrata svijeta filma. Već naredne godine je dobila ulogu u filmu "High noon" uz legendardnog Gary Coopera. Ipak, za njenu karijeru je najznačajniji bio film "Mogambo".



Velika promjena u njenom životu dešava se 1956. godine kada Grace upoznaje i odluči da se uda za princa Rainiera III od Monaka.



Nakon što je postala princeza Grace je odustala od glumačke karijere i posvetila se porodici. Poginula je 1982. u automobilskoj nesreći u Monacu.