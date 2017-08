Samouki dizajner Fernando Abellanas izgradio je tajni prostor za stanovanje ispod grafitima prekrivenog mosta u španskom gradu Valenciji.

Samouki dizajner Fernando Abellanas izgradio je tajni prostor za stanovanje ispod grafitima prekrivenog mosta u španskom gradu Valenciji.

Pritom je koristio betonsku konstrukciju i oblikovao krov i zidove svog skrovišta.Osim prostora osmislio je i namještaj i rasvjetu, a izgradnja studija u metalu i drvetu je trajala samo dvije sedmice.Iako ne želi otkriti ispod kojeg tačno mosta se njegovo skrovište nalazi, priznao je da preferira projektovanje kućica na nepoznatim lokacijama."Veoma me privlače ovakva mjesta, a značajno zavisim od uslova koje mi mjesto nudi", kazao je za magazin Dezeen. "Bila je to lična intervencija kojom sam ovakvom prostoru pokušao dati dodatnu vrijednost, a također i oživjeti one osjećaje koje smo doživljavali kada smo se skrivali kao djeca. Izolovani smo, ali smo istovremeno blizu naše kuće ili grada".Zahvaljujući točkićima i postavljenoj ručkici studio se može pomicati ispod mosta tako da dodiruje njegove betonske stubove na koje je dizajner postavio drvene police i ploču koja predstavlja sto.Studio ima stolicu, krevet i lampu, tako da se u njemu može boraviti i tokom noći, doduše iznad prometne ceste.Fernando kaže da to nije idilično mjesto usred prirode već mali prostor na koji se može sakriti od gradske vreve, kao i to da ga prolaznici rijetko opaze.