"Ladies In by Sensation" postao je sinonim uspješnih žena u Bosni i Hercegovine, a to je potvrdio i event koji je održan u srijedu uvečer u Sarajevu.

Tu noć, u Narodnom pozorištu, okupilo se više od 350 uspješnih žena iz svijeta kulture, biznisa, mode, i sporta, a i prisustvo ambasadorice SAD Maureen Cormack, Indonezije Amelica Achmed Yani i Švicarske Andrea Rauber Saxer, koje su prepoznale važnost ovog projekta potvrdjuje poruku koja je poslana da ako "brinemo jedna o drugoj" i borba od opake bolesti može biti uspješnija.



Pošto je oktobar mjesec u kojem se obilježava borba protiv raka dojke, organizatori Ladies In eventa marketing agencija Altermedia, odlučili su da sve ovomjesečne događaje posvete damama koje se bore protiv ove opake bolesti.



"Rak dojke je najsmrtonosniji karcinom kod žena, dok je rak jajnika peti najsmrtonosniji karcinom. Svaka deseta žena u našoj zemlji oboli od karcinoma dojke, ova strašna statistika bila je povod da upozorimo, potaknemo žene na redovne preglede. Stoga smo odlučili da u saradnji sa kompanijom "GenePlanet” organiziramo evente pod motom Brinemo jedna o drugoj i informiramo naše dame o ovoj opakoj bolesti ", kazala je direktorica marketing agencije Altermedije Samira Muratović.



Nakon zvaničnog dijela programa u kojem su sve prisutne dame poslale jasnu poruku podrške ženama oboljelim od kracinoma dojke, zvanice su mogle uživati u izvrsnoj baletnoj predstava "Vragolasta djevojka", kao i zanimljivoj edukaciji o važnosti preventive, a nakon toga i prezentaciji Le Petit Marseillais proizvoda za njegu kože i kose.



"Zaista nam pričinjava veliko zadovoljstvo biti dio ovog veličanstvenog događaja, naročito zbog toga što ovaj event posvećen ženama koje su oboljele od karcinoma dojke. Kompanija Johnson&Johnson kao i brend “Le Petit Marseillais” uvijek će podržavati ovakve događaje i biti rame uz rame, uz naše žene koje se bore protiv ove opake bolesti. Takođe, drago nam je da su dame prepoznale kvalitetu proizvoda "Le Petit Marseillais" i da su iskazale ovako veliko interesiranje", rekao je Country Manager kompanije "Johnson&Johnson" Darko Veselić.



U projekat podrške ''Brinemo jedna o drugoj'', pored kompanije ''Johnson & Johnson", uključili su se i: BH Telecom, Parfumerija Plaza, Bingo, Modiana, Addiko Bank, Vinarija Nuić, Red Bull, Nifty BiH, Nelt – Oreo, Poliklinika Svjetlost.

Biti društveno odgovoran je čast i obaveza.



Treba napomenuti da će kompanija "Johnson&Johnson" istu podršku pružiti i na eventima koji će se do kraja mjeseca održati i u Mostaru, Tuzli i Banja Luci.