I ove godine firma Exclusive d.o.o. ispred svojih maloprodajnih objekata organizuje doček nove školske sezone

I ove godine firma Exclusive d.o.o. ispred svojih maloprodajnih objekata organizuje doček nove školske sezone

Doček će se održati u subotu 26.08.2017. godine s početkom od 10h-15:00h na adresama Kolodvorska br: 12 i Danijela Ozme br: 15 u Sarajevu, u Zenici u ulici Armije BiH br: 6 i u Tuzli na adresi Albina Herljevića br: 31.



Svake godine firma Exclusive d.o.o., nastoji da obogati događaj novim, zanimljivijim sadržajima. Ove godine , u tri grada, ispred 4 Exclusive knjižare dočekuju novu školsku sezonu uz pregršt zabave, sporta i dječijih animacija za školarce svih uzrasta.



Ove godine, Geppeto animatori će zabavljati mališane ispred dvije Exclusive knjižare, u ulici Danijela Ozme br: 15 i Kolodvorskoj br:12. Očekuje Vas facepainting, modeliranje balona, ples i muzika, mala slikarska radionica, slatkiši, razne sportske aktivnosti i još iznenađenja. Kroz sve te aktivnosti vodiće vas 5 Geppeto animatora, od Frozen Else i Ane do Minni i Miki Mousa .



U Zenici će mališane zabavljati Šašavi Šeširdžija uz smijeh, facepaiting, društvene igre . U Tuzli, slikarska radionica, druženje mališana kroz igru i ples, .

Biće to luda zabava za školarce svih uzrasta.



Kompanija Lactalis je prepoznala važnost projekta i podržala pomenuti događaj, tako da će mališani na svim Exclusive lokacijama moći uživati u Dukat bojankama i kušati Dukat čokoladna mlijeka, poslasticu koju svako dijete voli.



I ovaj put, tu je i kompanija Ledo, sa svojom prepoznatljivom Ledo Medo maskotom i ukusnim sladoledima .



U Exclusive knjižarama možete pronaći sav školski program potreban za školsku sezonu, svjetski poznatih brandova Target, Aero, Faber Castell, Mar Mar, Busquets, Colorino , Jolly i mnogi drugi.



Posjetite Exclusive poslovnice, u subotu 26.08.2017 jer vas očekuje pregršt dobrog druženja kako za najmlađe tako i za starije. Dok odrasli obavljaju kupovinu mališani se zabavljaju ! Prilikom kupovine kupci ostvaruju popust u iznosu od 10% na sav školski asortiman izuzev artikala koji su već na rasprodaji.



Uz svaku kupovinu iz školskog asortimana, na taj dan, čiji račun iznosi 50KM i više kupci će dobiti prigodan poklon.



U toku je i velika nagradna igra koja traje do 10.09.2017 . Dođite, obavite kupovinu, na poleđini računa napišite svoje generalije, ubacite u posebne kutije i možda baš vi osvojite vrijednu nagradu



S Exclusive knjižarama je škola fora !