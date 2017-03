Jahanje konja poboljšava pamćenje i učenje kod djece

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Istraživanje naučnika sa univerziteta u Tokiju pokazalo je da jahanje konja može poboljšati pamćenje i učenje kod djece. Rezultati su pokazali da vibracije koje konji proizvode tokom jahanja aktiviraju dio mozga poznatog kao simpatički nervni sistem ili simpatikus.

To znači da se koginitvna sposobnost djeteta, dok je u sedlu, uveliko poboljšava.



Istraživači su testirali djecu tražeći od njih da završavaju jednostavne rečenice i matematičke testove prije i poslije jahanja. Studija objavljena u časopisu Frontiers in Public Health pokazala je da jahanje konja znatno poboljšava sposobnost djece, ali rezultati su bili manje značajni pri rješavanju matematičkih zadataka.



Prema riječima stručnjaka, ovi rezultati znače da jahanje može poboljšati kognitivne sposobnosti što dovodi do boljeg pamćenja i učenja.