U subotu 11. novembra u People’s Clubu u Sarajevu s početkom u 19 sati svečano će biti otvorena izložba, te promoviran sexy comix art strip Yunferman autora Berina Tuzlića.

Vrijedi doći i upoznati Yunfermana. Ovaj osebujni lik utjelovljuje ukupnu filozofiju života na Balkanu. Na histeričnu trku za uspjehom, koja opisuje život ljudi na Zapadu, Yunferman se samo zagonetno smješka. On zna da zadovoljstvo stanuje na drugom mjestu.



"Nije on samo super junak. On je stvaran lik, veoma realan. Živi u našim sredinama. Bidonci bi isto trebali shvatiti Yunfermana. Gradonačelnik Abdulah Skaka bi se super uklopio u ovaj događaj. Samo malo pogledajte oko sebe, Yunferman je naše spasenje kad dođe smak svijeta, koji nikako da dođe, izgleda da nam I to lažu. Njegova je poruka jednostavna: seks je divan osjećaj. Ne dozvolite da samo na vama mijenjaju lijevu i desnu ruku", rekao je Yunfermanov "tata" Berin Tuzlić.



Uz veliki broj zvanica i javnih ličnosti bit će predstavljen i video muzički strip Yunferman, a nakon oficijelnog dijela slijedi odbrojavanja i lansiranje Yunfermana u sarajevsko nebo te odličan elektronski party.



Prvih 50 gostiju će imati privilegiju da dobiju na poklon primjerak stripa sa potpisom našeg velikog artiste kao i priliku da se druže sa njim. Izložba će biti otvorena do 18. novembra.



O autoru



Berin Tuzlić je znanja o animaciju skupljao od BiH, Kanadi, Danskoj, Francuskoj i Zagrebačkoj školi crtanog filma.



Za program PRIMN francuske Vlade za edukaciju u području vizuelnih komunikacija, francuska televizija Arte odabire upravo Tuzlića, i to na osnovu već tada prepoznatih rezultata iz područja reklamne industrije, stripa, animacije i dizajna. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za svoje kratke art animirane filmove kao I kampanje iz oglašivačke industrije.