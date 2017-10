Četvrti Dječiji sajam bit će otvoren u petak, 27. oktobra u 14 sati u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji, specijalnom inkluzivnom modnom revijom koju će zajedničkim snagama nositi djeca iz Centra "Dajte nam šansu" i modne agencije Swan models.

Četvrti Dječiji sajam bit će otvoren u petak, 27. oktobra u 14 sati u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji, specijalnom inkluzivnom modnom revijom koju će zajedničkim snagama nositi djeca iz Centra "Dajte nam šansu" i modne agencije Swan models.

Ovom revijom, uz nastup djece iz JU "Djeca Sarajeva", zvanično počinje najveća zabava za mališane i najveći sajam u zatvorenom u BiH, koji traje do nedjelje, 29. oktobra.



Organizatori Dječijeg sajma u saradnji sa Centrom Dajte nam šansu, pokrenuli su kampanju "I ja sam dijete" u okviru koje će biti održana inkluzivna modna revija koja zvanično otvara najveću zabavu i festival za mališane. Cilj kampanje je navesti svakog od nas da razmotri ambijent u kojem živimo i da da doprinos kako bi djeca sa poteškoćama u razvoju, kao i njihove porodice koje se suočavaju sa brojnim teškoćama i preprekama, u realnosti mogli ostvariti ono što im pripada.



I ove godine Dječiji sajam zahvaljujući brojnim partnerima i prijateljima predstavlja trendove u proizvodnji dječije robe i opreme, te novitete koji doprinose formiranju i razvoju zdrave i sigurne porodice. Uz brojne igre, radionice, maštovite kutke, velike igraonice, maskote i animatore više od 1.000 mališana će ponovo imati priliku da na sajamskoj pozornici predstave svoj talenat i rad sa odgajateljima i roditeljima. Upravo festivalski dio sajma, koji će na centralnoj pozornici objediniti različite nastupe brojnih organizacija koje rade sa djecom, izdvaja Dječiji sajam kao projekat koji pruža najmlađima priliku da se njihov glas, riječ, talenat i trud vide i čuju.



Kao društveno odgovoran projekat Dječiji sajam nastavlja saradnju sa institucijama i zanimanjima od javnog značaja, nastojeći kroz igru i zabavu djeci ukazati na njihovu ulogu i funkciju u društvu.



Dječiji sajam ove godine pripremio je poseban program za trudnice i one koji tek formiraju porodicu uz posebne radionice, prezentacije i mogućnost da jedna buduća majka dobije moderna nova kolica za novorođenče.



Kao i svake godine tokom dva i po dana sajma svi koji žele moći će dobrovoljno darovati krv.



Partneri sajma su Kabinet premijera Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta KS, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, Grad Sarajevo, Općina Centar, Općina Novi Grad, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Javna ustanova Djeca Sarajeva i Profesionalna vatrogasna brigada KS.



Radno vrijeme sajma je u petak od 14 do 18, subota od 10 do 18 i nedjelja od 10 do 17 sati. Ulaz je besplatan.