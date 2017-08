Sarajlije i brojni turisti okupili su se danas u parku Atmejdan gdje je upriličen prvi festival ćevapa u Bosni i Hercegovini – "Sarajevo Ćevap Fest 2017".

Posjetioci festivala su imali priliku da konzumiraju ćevape četiri sarajevske ćevabdžinice: "Zmaj", "Specijal", "Petica Ferhatović" i "Galatasaraj", a kotizacija je bila pet KM za koje su brojni domaći gosti i turisti mogli degustirati do 15 ćevapa, po jedno piće i jogurt.



S obzirom da je sarajevski ćevap u svijetu poznat kao najbolji, vlasnik ćevabdžinice "Zmaj", Safet Aljović kaže da "lažu oni koji govore da imaju tajni recept za dobar ćevap".



"Ne postoji recept. Postoji samo dobro meso i naš bosanski ćumur. Drvo je jako važno. Ono daje aromu ćevapu", pojasnio je Aljović.



Na prvom Sarajevo ćevap Festu 2017“ upriličeno je i niz kulturno-umjetničkih društava i izvedba sevdalinki, degustacija i roštiljanje, te brojna takmičenja.



Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je mladim entuzijastima odmah izašao u susret te im ponudio podršku u realizaciji projekta koji pored obogaćenja turističke ponude, ima veliki značaj u poboljšanju najjačeg sarajevskog brenda ćevapa, koji i danas zadržava lidersku poziciju u državi i regionu.



Član Organizacionog odbora Sarajevo ćevap Festa Nurković Amar je u izjavi za medije kazao kako svi govore da je njihov ćevap najbolji, "ali mi kažemo da je naš sarajevski ćevap najbolji i o tome će danas odlučiti turisti i građani koji dođu na festival i koji će konzumirati ćevape".



On je istakao da je ovo prvi korak zaštite sarajevskog ćevapa, kao bosanskog proizvoda, a cilj je afirmisati one koji se bave tim temama, odnosno, ćevabdžije, da rade kvalitetno svoj posao i da pomognu realizaciju inicijative i aktivnosti.



Nurković je ukazao na važnost brendiranja sarajevskog ćevapa, općenito, na važnost gastrofestivala, te naveo da svi gradovi u svijetu imaju svoje festivale iz gastronomije, kao što na primjer Minhen ima festival kobasica, Beograd, Zagreb.



"Iako Sarajevo nije imalo tih festivala ipak je poznato po ćevapima i to u cijelom svijetu", rekao je on te dodao da će ovakvi festivali još više dati na značaju Sarajevu i BiH kao privlačnoj turističkoj destinaciji bogatoj prirodnim, kulturno historijskim znamenitostima, ali i poznatoj turističkoj gastro destinaciji.



Obzirom da je riječ o prvom festivalu, za ovu godinu je ograničen broj posjetilaca.