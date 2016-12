Rijetke su osobe poput Jelene Simović, djevojke koju su, zbog njene izuzetne hrabrosti, energije i učešća u brojnim akcijama spašavanja ljudskih života te činjenice da je jedina članica Kluba spasilaca Wolf iz Foče, prozvali Fočanska vučica.

