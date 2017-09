Deseti Giro di Sarajevo slavi uspjehe sarajevskih biciklista

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon odgode zbog vremenskih neprilika, ove nedjelje, 10. septembra će biti održan jubilarni, deseti Giro di Sarajevo.

Tradicionalna biciklistička vožnja ulicama Sarajeva od samog početka nosi poruku da glavni grad Bosne i Hercegovine može, zaslužuje i mora ulagati više u biciklističku infrastrukturu jer je to rješenje za mnoge probleme s kojima se svi svakodnevno suočavamo.



"Na prvom Giru smo imali parolu koja nas i danas vodi - 'Hoćemo staze, svoje staze', ali je ona evoluirala u nešto mnogo više od samih staza, te je I slogan promijenjen u 'Za BAJKovito Sarajevo'. Svi sarajevski biciklisti se tokom posljednje decenije u stvari bore za boljitak svih nas, građana Sarajeva. Znajući to, postaje jasnije koliki je značaj jednog pokreta koji se zove Giro di Sarajevo", kaže za Klix.ba Nisad Selimović, predsjednik istoimenog udruženja.



Kroz sve ove godine, Giro je postao ne samo pokret, nego i servis biciklista prema vlastima. Kroz razne inicijative, dopise, lobiranja i direktnu saradnju, biciklisti Sarajeva su uspjeli riješiti brojne probleme i prevazići prepreke s kojima su se suočavali.



"Te 2008., kada smo održali prvi Giro, Sarajevo nije imalo ni metra adekvatne biciklističke staze. Sada imamo nekoliko kilometara, a sve su prilike da ćemo ih imati još i više. Bicikli su vezani za stubove od rasvjete, a sada u centru grada imamo šest kvalitetnih i po svjetskim standardima izrađenih parkinga za bicikle. Biciklisti preko Gira imaju aktivan Memorandum o razumijevanju sa kantonalnim i gradskim vlastima. Uspjeli smo napraviti veliku ekspanziju sportskog biciklizma, te sada imamo nekoliko klubova u gradu iz kojih dolaze državni prvaci i svjetski ugledni biciklisti. Upravo ti sportisti koji treniraju na cesti, pored automobila, dodatno promovišu i biciklizam kao vid prijevoza, jer kako sada stvari stoje, mi ne smijemo više voziti pješačkim stazama pa nam je svima suđeno da vozimo po kolovozu, desnom stranom", objašnjava Selimović.



Ali, stvari nisu ni toliko crne. Upravo kontroverzni novi Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo, za koji iz Gira poručuju da svaki biciklista pročita dio posvećen biciklistima, glavni je kamen spoticanja, ali donosi i možda najveći uspjeh koji je Giro ostvario svih ovih godina.



"U nacrtu ovog Zakona biciklistima je zabranjeno voziti pješačkim stazama I bukvalno naređeno da voze desnom stranom kolovoza, ukoliko na tom mjestu nema biciklističkih staza. To je jedna sjajna ideja, ali potpuno neprovodiva u Sarajevu, jer kao što znamo – Sarajevo nema mrežu biciklističkih staza. Ali, našom pravovremenom intervencijom, a opet na savjet sarajevskih biciklista, uspjeli smo spriječiti katastrofu zvanu vožnja po tramvajskim šinama, jer se one nalaze na desnoj strani kolovoza. Sada u Zakonu stoji da, ukoliko je to slučaj, biciklisti mogu koristiti pješačke staze. One, naravno, moraju biti adekvatno označene, ali to više nije problem biciklista nego vlasti. I napokon, naš najveći uspjeh u svih ovih deset godina je činjenica da u tom istom Zakonu sada stoji da se pri projektovanju svake nove saobraćajnice mora projektovati i prateća biciklistička staza. Dakle, od potpunog ignorisanja biciklista prije deset godina, do uvrštavanja u Zakon. Mislim da je to nemjerljiv uspjeh", zaključuje Selimović.



Deseti Giro će, između ostalog, biti posvećen i tom uspjehu u kojem su učestvovali i u glavnoj ulozi bili svi biciklisti Sarajeva. Još je dalek put do idealnih uslova u kojim će uživati i pješaci, i vozači i biciklisti, te u narednom periodu valja poraditi da kvalitetnoj edukaciji svih učesnika u saobraćaju, i onda ćemo moći pričati o BAJKovitom Sarajevu. Do tada, poručuju iz Gira, sjedite na bicikl i uživajte – što više vozite, svima će biti bolje.



Deseti Giro di Sarajevo kreće sa Dobrinje, ispred OŠ Skender Kulenović u 17 sati u nedjelju, 10. septembra. Ranije prijave nisu moguće a registracija će da traje od 15 do 16:45 sati. Ruta vodi kao I prethodnih godina do Vijećnice I nazad do Vilsonovog šetališta, a po dolasku na cilj momci iz Gira obećavaju najbolju zabavu do sada.



I ove godine, partner Giro di Sarajevo, Nextbike BiH obezbjeđuje besplatan najam svim registrovanim korisnicima cijeli dan, dok u saradnji sa SOS Kinderdorf selima Giro di Sarajevo ima I humanitarni karakter. Naime, svi oni koji voze ili žele da otkupe kilometre koje će voziti njihovi prijatelji, mogu donirati iznose za podršku djeci štićenicima SOS Kinderdorf sela koja kreću u školu. Svim učesnicima Coca-Cola dijeli osvježenje na startu – bocu Olimpije, dok ih na cilju čeka boca Coca-Cole. Također, za najsretnije Coca-Cola je obezbijedila I vrijedne poklone, bicikla I kacige renomiranih proizvođača.



Poklone će dodijeliti I Zlatni sponzori događaja, Sberbank BH, Porsche Sarajevo I M-Bike Shop, a za proteinsko okrijepljenje tu je Dukat Fit.



Generalni pokrovitelj događaja je Coca-Cola, zlatni sponzor je Mistral Technologies, dok su srebrni sponzori Sberbank, Porsche Sarajevo I M-Bike Shop. Sponzori događaja su Dukat Fit, BBI Centar, Only One, Bracom, BCC Bicycles, Novotel hotel Bristol, Zemaljski muzej I hostel Franz Ferdinand. Medijski pokrovitelji su Klix.ba, Antena Sarajevo i Bike Magazin.