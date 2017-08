Bill Gates uživa u čokoladnim žitaricama, mnogo čita, pažljivo planira dan i svaku večer pere suđe

Bill Gates je, prema Forbesu, i dalje najbogatiji čovjek na svijetu, a njegovi dan ispunjeni su i raznovrsni jer često putuje svijetom i pokreće nove inicijative.

Foto: EPA

The New York Times je 2008. godine pisao kako Gates nakon buđenja trči na pokretnoj traci. Svako jutro provjerava naslove u novinama, a obično čita New York Times, The Wall Street Journal i The Economist.Kaže da uživa u čokoladnim žitaricama, a njegova supruga Melinda tvrdi da obično preskače doručak. Kada ne putuje, Bill Gates dane porovodi u ljetnikovcu čija je vrijednost prošle godine procjenjena na 124 miliona dolara.Prema pisanju Telegrapha njegov raspored razbijen je na petominutne intervale, a svaki trenutak pažljivo je planiran. Sve svoje ideje i planove Gates bilježi u rokovnik.Kada je riječ o ručku Gates ima posebno omiljeno jelo. Business Insider piše kako je na Redditu odgovorio da najviše voli cheeseburger. Također je veliki fan tenisa kojeg često igra.Već je općepoznato da mnogo voli čitati i da uvijek odredi vrijeme za druženje s knjigom. Često čita i u svojoj ogromnoj biblioteci koja krije brojne rijetke naslove uključujući "Codex Leicester" Leonarda da Vincija. Također, na svojoj ličnoj web stranici preporučuje mnogo naslova.Kada ne radi ili ne čita Bill Gates provodi vrijeme sa svojom djecom, a posebno uživa u obilasku neobičnih lokacija sa svojim sinom.Na kraju dana opušta se završavajući poslove. 2014. godine je na Redditu otkrio kako svake večeri pere suđe. Prema pisanju Business Insidera, Gates se trudi leći na vrijeme kako bi mogao imati sedam sati sna.