Bh. influenserka Teisa: Dama ne treba biti golišava da bi privukla pažnju, moda je prolazna, ali je stil vječan

Influenserski marketing je promotivni alat koji ima za cilj da promoviše određeni proizvod ili uslugu kroz angažovanje influensera na društvenim medijima. Reklamiranje datog proizvoda ili firme mora biti profesionalno uslikano i koncizno objašnjeno, da bi krajni kupac mogao da zna šta jedna firma nudi i kakav je kvalitet datog proizvoda, objašnjava nam Teisa na početku razgovora.Influenser je osoba koja ima natprosječan utjecaj na određenu grupu ljudi. To su obični ljudi uglavnom povezani s medijima i pokretači su društvenih odnosa.Jedna od njih je i Teisa, koja je aktivna i na drugim društvenim medijima, ali najviše koristi Instagram jer je, kako kaže, najpopularniji i najpogodniji za ovaj posao. Ona ima veliki broj pratitelja iz cijelog svijeta na šta je ponosna i što smatra jednim velikim plusem, jer se u BiH društvene mreže u svrhu marketinga tek počinju koristiti.Teisa kaže kako je sve krenulo spontano, a inspiraciju je dobila prateći rad stranih influensera."Svi mi postavljamo slike sebe na društvenim mrežama, a samo kvalitetne slike mogu privući firme i poznate brendove. Motivisali su me strani influenseri čiji rad pratim svakodnevno, a tu je i želja da mladoj populaciji ukažem da postoji nešto što je kreativno, u isto vrijeme lijepo i zabavno, a ne odnosi se ni na jedan porok. Želim da u skoroj budućnosti moj rad influenserke postane mladim ljudima motiv za upotpunu slobodnog vremena i da time pokažu svoju kreativnost", rekla je Teisa.Ono što je lako zapaziti na Instagram profilu ove mlade influenserke jeste njen poseban stil oblačenja koji je zadržao nešto od starog kodeksa. Naime, Teisa nema golišavih fotografija, ne otkriva izazovne dijelove tijela i dosljedna je u tome."Smatram da jedna dama ne treba biti golišava da bi privukla pozornost, treba ostati dostojanstven. Vodim se devizom 'Moda je prolazna, ali je stil vječan'", objašnjava ona, dodajući kako se najbolja promocija sebe, ostvaruje kroz Insta-story, te javan profil.Uprkos tome što je prate budne oči mnogih, Teisa ne osjeća da je njena privatnost narušena."Ne osjećam teret, naprotiv, a moram napomenuti da ovo nije lagan posao jer zahtijeva puno rada. Ljudi vole lijepe, kvalitetne fotografije, te zanimljiv sadržaj. Lijepo je dobiti privatnu poruku na Instagramu da sam inspiracija za mnoge odjevne kombinacije" ponosno ističe Teisa koja smatra da jedna influenserka treba prvenstveno da se odluči u kojem smjeru želi da prezentuje sebe.Teisa tvrdi da se od ovog može živjeti i kaže da ima dosta influensera koji se bave isključivo ovim poslom, ali ona ipak preporučuje ovo kao dodatni posao ili hobi, jer smatra da jedna emacipovana osoba teži ka ostvarenju svojih ambicija, a iste, smatra ona, ne može ostvariti ograničavajući se na posao influensera.Njena klijentela je različita, od restorana i turističkih agencija do firmi koje proizvode maske za telefon i robnih marki kao što su lančići za žene i sl.U dosadašnjem radu Teisa, kako kaže, nije imala niti jednu prepreku, a prednosti su upotpuna slobodnog vremena na opuštajući kreativan i u isto vrijeme poučan način. Tokom svog šestogodišnjeg rada, doživjela je i nekoliko zanimljivih situacija. Tako joj je jednom prilikom, dok je uživo na Instagramu pričala s pratiteljima, vrapčić pojeo pola pice."Zato prvo jedite, pa onda radite videosnimke uživo", dodaje uz smijeh Teisa.Ona prati i rad drugih influenserki u BiH od kojih izdvaja Anu Bavrku i Belminu Omerhodžić zbog toga što posjeduju sve što jedna influenserka treba da ima, a to je, kako smo već napomenuli, da odredi na koji način želi da prezentuje sebe i da bude dosljedna u tome.Teisin profil na Instagramu možete pogledati pod imenom @teisaasiet