Tri koraka koji će vam pomoći da disciplinujete svoje dijete

Mnogo je stvari koje frustriraju roditelje kada je u pitanju ponašanje njihove djece, od loših navika prilikom obroka, provođenja previše vremena pred ekranom do nepranja zuba i odgađanja odlaska u krevet. Međutim, dodatnim nerviranjem ništa ne rješavaju i psiholog Ross Greene savjetuje roditeljima da radije ostvare "partnerstvo" s djetetom.

