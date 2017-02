Beba koja pleše uz pjesmu Michaela Jacksona osvojila srca ljudi širom svijeta

Beba Miles će tek napuniti četiri mjeseca, ali već ima predispozicije da bude mala plesačka zvijezda. Popularni "Moonwalk" otplesao je uz pomoć svog oca Adama Ballarda.

Video pod nazivom "When It's Just The Dudes At Home" postao je viralan, a dvojac je osvojio srca korisnika interneta. Zaplesali su uz pjesmu Michaela Jacksona "Beat It".



"Kada sam sam sa svojim sinom Milesom pronalazimo kreativne načine da nam vrijeme brže prođe", napisao je tata uz video koji je postavio na YouTubeu.



Video je za tri dana imao više od 300.000 pregleda.