Bišćanin Alen Osmankić i njegove kolege Ernest Hrnjica i Husein Musić dijele zajedničku strast prema neobičnom hobiju. Ipak, to je mnogo ozbiljnije od hobija. Naime, detektorom za metale tragaju za predmetima iz prošlosti koji se nalaze na području Kulen Vakufa i otkrivaju materijalne djeliće historije ovog dijela BiH, a trenutno tragaju za mecima koji će otkriti tačnu lokaciju Bitke pod Bjelajskim poljem.

