Na površinskom kopu Mošćanica nedaleko od Zenice 1960. godine počela su istraživanja terena s ciljem eksploatacije uglja. Početkom rata, mašine su prestale raditi, a vrijeme na Mošćanici kao da je stalo. Rudnik mrkog uglja Zenica, u čijem je vlasništvu i površinski kop Mošćanica, čeka zeleno svjetlo za pokretanje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika.

Na površinskom kopu Mošćanica nedaleko od Zenice 1960. godine počela su istraživanja terena s ciljem eksploatacije uglja. Početkom rata, mašine su prestale raditi, a vrijeme na Mošćanici kao da je stalo. Rudnik mrkog uglja Zenica, u čijem je vlasništvu i površinski kop Mošćanica, čeka zeleno svjetlo za pokretanje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika.