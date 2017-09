U Visokom je danas u organizaciji Fondacije Heinrich Boell iz Njemačke održan sajam privrede na kojem je više desetina izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine izložilo svoje proizvode i predstavilo svoja poslovanja iz “zelene ekonomije” koja je prema riječima predstavnika njemačke fondacije u početnoj fazi razvoja u našoj državi.

U Visokom je danas u organizaciji Fondacije Heinrich Boell iz Njemačke održan sajam privrede na kojem je više desetina izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine izložilo svoje proizvode i predstavilo svoja poslovanja iz “zelene ekonomije” koja je prema riječima predstavnika njemačke fondacije u početnoj fazi razvoja u našoj državi.

Organski proizvodi i zanati bosanskohercegovačkih izlagača predstavljeni su danas u Kulturnom centru Altindag. Fondacija Heinrich Boell iz Njemačke bavi se obnovljivim izvorima energije, zelenom energijom i organskom proizvodnjom te su današnji štandovi upravo zbog toga i takvim proizvodima i ponudama plijenili pažnju posjetitelja.



Direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić danas je u Visokom predstavila aktivnosti koje Centar radi u cilju otvaranja novih radnih mjesta i bavljenja zelenom ekonomijom.



“Ovo je izvrsna prilika da Centar predstavi svoje aktivnosti, projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, proizvodnju solarnih kolektora, postavljanje i korištenje te projekte iz energetske efikasnosti koji predstavljaju šansu za razvoj privrede i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini”, izjavila je Agić.



Zakusku nakon današnjeg događaja za sve posjetitelje pripremile su članice Udruženja građana “Aktiv žena Donje Moštre”, a predsjednica ovog udruženja Amina Hadžiosmanović je izjavila kako su za veoma kratko vrijeme ostvarili dobre rezultate.



“Naš rad je prepoznala načelnica, pa za zvanice na skoro svakom događaju pravimo prirodne koktele i spremamo hranu. Zelena ekonomija je ono čime se bavimo s obzirom na to da naši finalni proizvodi kao što su džemovi, sokovi i ajvari imaju kontrolisanu proizvodnju od sijanja pa do finalnog proizvoda”, izjavila je Hadžiosmanović.



Firma Fress danas je na sajmu predstavila organski uzgoj voća i povrća te proizvode koje prave za svoje potrošače. Lamija Džindo je posjetiteljima predstavila i korpe s povrćem i voćem koje u današnje vrijeme po želji potrošača dolaze na kućnu adresu.



“Interes je za sada nedovoljan, ali raste svijest potrošač s obzirom na to da je za tijelo i naš tanjir potrebna organska proizvodnja. Kada ljudi vide da je to dostupnije, sve što se naruči dolazi direktno na kućna vrata, vjerovatno će se i svijest promijeniti i postat ćemo bolji prema sebi”, izjavila je Džindo.



Uprkos problemima na tržištu želja proizvođača organskih proizvoda je da napreduju i proširuju svoje poslovanje, tako Fress u budućnosti planira proširiti svoju ponudu, otvoriti trgovinu i restoran organske hrane.



U sklopu današnjeg dana u Kulturnom centru Altindag održana je i konferencija na temu “Zelena ekonomija u BiH - mogućnosti i šanse” na kojoj su govornici jasno istakli kako Bosna i Hercegovina ima potencijal i resurse za zelenu ekonomiju te da je potrebna veža angažiranost lokalne zajednice u pogledu razvijanja ovakvog biznisa.