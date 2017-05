Zaštitom klime do zarade: U Beču je 30 elektrana u vlasništvu građana

Bečka firma za snabdjevanje električnom energijom "Wien Energie" je 2012. godine otvorila na sjeveru grada prvu solarnu elektranu u vlasništvu građana koja je imala 2.100 panela. Paneli su rasprodani unutar dvije sedmice, a svaki je koštao 950 eura.

Bečka firma za snabdjevanje električnom energijom "Wien Energie" je 2012. godine otvorila na sjeveru grada prvu solarnu elektranu u vlasništvu građana koja je imala 2.100 panela. Paneli su rasprodani unutar dvije sedmice, a svaki je koštao 950 eura.

Pet godina kasnije rezultati su više nego zadovoljavajući. U međuvremenu je otvoreno ukupno 30 elektrana čiji su većinski vlasnici građani Beča – 26 solarnih i 4 vjetroelektrane, a preko 10.000 osoba u njih je investiralo oko 35 miliona eura.



Od 2012. godine je na taj način proizvedeno preko 50.000 MWh električne energije, što odgovara potrošnji od 550.000 frižidera i smanjenju od 17.000 tona CO2 godišnje. Solarna polja koja su pri tom nastala odgovaraju veličini od 19 nogometnih igrališta.



Svakom vlasniku paneli donose oko 1,75 posto profita godišnje, a sve funkcioniše po principu sale-and-lease-back. Zainteresovani mogu kupiti panele, a firma ih potom od njih unajmljuje i za to im na godišnjoj bazi direktno na račun uplaćuje profit.



Zanimljiva je i činjenica da nakon isteka roka trajanja solarnih panela, za cca 23 godine, građani novac potrošen na njihovu kupovinu dobiju nazad. Vlasnici elektrana osim toga u svakom trenutku imaju mogućnost da svoje elektrane prodaju firmi natrag, i to po jednakoj cijeni po kojoj su ih kupili.



U sljedećih pet godina "Wien Energie" će u obnovljiva rješenja snabdjevanja električnom energijom investirati 460 miliona eura, a plan je udio obnovljive energije do 2030. udvostručiti na 35 do 40 posto. Trenutno se iz tih izvora energije snadbijeva 800.000 ljudi, a do 2030. taj bi broj trebao iznositi 1,5 miliona.