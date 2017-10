Vlada Slovenije razmatra vlasničko restrukturisanje Mercatora

Slovenačka vlada u redovnim je kontaktima sa hrvatskom vladom i vanrednom upravom koncerna Agrokor, te očekuje da će doći do restrukturisanja Mercatora kako bi se osiguralo stabilno poslovanje ovog lanca, od kojeg u Sloveniji zavisi veliki broj radnih mjesta.

Ministar privrede Zdravko Počivalšek rekao je da je Vlada Slovenije formirala radnu grupu koja se bavi pitanjem mogućeg vlasničkog restrukturisanja Mercatora, ukoliko bi došlo do njegovog izdvajanja iz Agrokora.



On je odbio medijske i druge kritike da je vlada Mire Cerara djelovala sa zakašnjenjem na krizu u Agrokoru i da bi već sada trebalo da ima planove za vlasničko preuzimanje lanca, prenose hrvatski mediji.



"Ne želimo da država postane vlasnik Mercatora, nego želimo vlasnika koji će kompaniji omogućiti stabilno poslovanje na ekonomskim osnovima", naveo je Počivalšek.



On je dodao da je u redovnim kontaktima sa povjerenikom Vlade Hrvatske za Agrokor Antom Ramljakom i da je upoznat o planovima uprave ovog hrvatskog koncerna, te da se zbog toga nedavno sastao i sa hrvatskom ministricom finansija Martinom Dalić.



Prema riječima Počivalšeka, postoje dvije mogućnosti da se osigura stabilnost i poslovno restrukturisanje Mercatora - jedna u okviru Agrokora, a druga u nalaženju novog vlasnika, za šta se, kaže on, više zalaže.



"Mercator može tražiti novi put razvoja u postojećoj vlasničkoj strukturi ili sa novim vlasnicima", rekao je Počivalšek.



On je dodao da je lično skloniji rješenju po kojem bi se stabilnost i opstanak Mercatora potražili u novoj vlasničkoj strukturi, jer je "najbolje učiti na tuđim greškama".



Hrvatski koncern Agrokor objavio je početkom maja da nivo zaduženosti na dan 31. mart, bez Mercatora i sa njim povezanim društvima, iznosi 40,4 milijarde kuna (oko 5,44 milijarde eura).