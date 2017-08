Uskoro početak radova na aerodromu Golubić u Bihaću

Planovi za provođenje javnih nabavki za izradu idejnih projekata za ogradu, pristupni put i pločasti propust na putu koji vodi do glavne parcele aerodroma Golubić u Bihaću su završeni te bi se uskoro trebalo krenuti u njihovo provođenje.

Sve to direktno prati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija putem svog predstavnika u Komisiji za javne nabavke, a u sadašnjoj upravi Javnog preduzeća "Aerodrom" Bihać ističu da se neće ponoviti praksa od prošle godine te da će odobrena dva miliona KM iz federalnog budžeta biti i namjenski potrošena.Do Golubića se ovih dana teško dolazi zbog radova na novoj kanlizacionoj mreži, ceste su postale makadamski prašnjavi putevi koji su značajno izmijenili okoliš.Kuća mještanina Golubića Mehmeda Hodžića u neposrednoj je blizini aerodroma, a kako je istaknuo ukoliko dođe do ostvarenja ovog projekta to će značiti novi ekonomski zamah za cijelo mjesto, ali i Grad Bihać."Prije mjesec ili dva dolazili su predstavnici komisija koji su mjerili kuće i tražili papire. Volio bih da mještani dobiju posao jer smo mi tu "slijepa ulica" nemamo industrijsku zonu, a s aerodromom ovo mjesto dobilo bi na većoj cijeni, mještani bi dobili cestu i rasvjetu", kaže Hodžić.Da bi u Bihać mogli stizati putnici charter letovima, prema nekim procjenama, bit će potrebno više od 25 miliona KM, ali i višegodišnji radovi, dok za sada Javno preduzeće "Aerodrom" Bihać na raspolaganju ima dva miliona KM za početne radove.Direktor preduzeća Elvedin Sedić ističe da će taj novac biti iskorišten ukoliko ne bude nekih nepredviđenih stvari, ali kako se sada stvari realiziraju vjeruje da će se uspjeti iskoristiti taj novac pa možda i za evetualna dodatna ulaganja tokom ove godine.Onako kako je to i predviđeno ugovorom o finasiranju ovog projekta Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je uključeno u cijelu proceduru te su dali saglasnost za početak ovih postupaka."U postupku je i raspisivanje javnog poziva odnosno konkurentskog zahtjeva za izradu studije izvodljivosti i nadam se da ćemo od naredne sedmice moći raspisati konkurs za početak radova za koje su rađeni ovi projekti", istaknuo je Sedić, dodajući da se radi o pristupnom putu, pristupnom mostu te ogradi oko parcele aerodroma u Bihaću.Studija izvodljivosti, koja je zahtjevan posao, trebala bi biti gotova u roku, a i sami radovi na ogradi i pristupnom putu trebali bi biti završeni do kraja ove građevinske sezone.