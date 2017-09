Kompanija Odavić d.o.o., koja je postala prepoznatljiva po svom brendu InfoCentar, organizirala je danas u Trebinju prvu poslovnu konferenciju InfoCentar TechDay 2017 u okviru koje je ugostila renomirane svjetske brendove iz svijeta informatike, softvera, komunikacija i potrošačke elektronike, kao i svoje poslovne partnere.

Više od 120 učesnika konferencije pozdravio direktor kompanije Blagomir Odavić, koji se prisutnima zahvalio na posjeti i podršci u dugogodišnjem radu.



"Bez vaše podrške 'InfoCentar' ne bi zauzimao poziciju jedne od vodećih kompanija u ICT industriji u Bosni i Hercegovini", istaknuo je Odavić.



U radnom dijelu konferencije učesnici su imali priliku upoznati se sa novim proizvodima i rješenjima izlagača. Tako su prisutni, između ostalog, imali priliku dobiti više informacija o novim modelima Philips i Samsung TV uređaja, Lenovo servera, prenosne računare i proizvode potrošačke elektronike brenda Tesla, kao i Kaspersky rješenja za zaštitu podataka.



Vrhunac konferencije je bilo predstavljanje novog brenda eponuda.ba, kojeg je pokrenuo InfoCentar, a radi se o web portalu za kupovinu proizvoda, prije svega iz segmenta IT tehnologija, a zatim i drugih proizvoda za kojima tržište pokaže interes.



"Lansiranjem brenda eponuda.ba otvaramo potpuno novi segment poslovanja i trudimo se da idemo ukorak sa potrebama naših kupaca koji sada kupovinu IT uređaja mogu obaviti i iz udobnosti svoga doma ili radnog mjesta. Osim toga, nećemo se ograničavati samo na digitalni svijet, nego ćemo se i u budućnosti truditi da organizujemo što više prezentacija i seminara kako bi što više edukovali naše kupce", rekao je Odavić.



Veliku pažnju učesnika privuklo je i predstavljanje najnovije Go Pro Hero 6 kamere, koja je samo dan ranije doživjela svoju svjetsku premijeru.



Učesnici konferenciji izrazili su zadovoljstvo sadržajima koji su im predstavljeni tokom njenog trajanja, te izrazili nadu da će u narednom periodu biti više ovakvih prilika za okupljanja, koje osim prezentiranja novosti iz ponude „InfoCentra“ nude i priliku za uspostavljanje saradnje, zajedničke projekte i inicijative.