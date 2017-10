Promo / U susret konferenciji "Pouzdanost 2017": Kako je Rimac osvojio svijet

Ako u životu želite nešto postići, morate imati snove. Što ambicioznije postavite svoje ciljeve veće su šanse da dotaknete zvijezde, jer ambicije i pouzdanost najvažnije su karakteristike uspješnih ljudi. Ovu teoriju u praksi je dokazao ugledni biznismen i vlasnik kompanije “Rimac Automobili” Mate Rimac, kojeg je prestižni magazin Forbes uvrstio na listu najutjecajnijih poslovnih ljudi u Evropi ispod 30 godina.

Ako u životu želite nešto postići, morate imati snove. Što ambicioznije postavite svoje ciljeve veće su šanse da dotaknete zvijezde, jer ambicije i pouzdanost najvažnije su karakteristike uspješnih ljudi. Ovu teoriju u praksi je dokazao ugledni biznismen i vlasnik kompanije “Rimac Automobili” Mate Rimac, kojeg je prestižni magazin Forbes uvrstio na listu najutjecajnijih poslovnih ljudi u Evropi ispod 30 godina.

“Mnogi ne mogu ni zamisliti kroz što smo moj tim i ja morali proći da bi došli do ovoga gdje smo danas. Znam itekako što znači biti poslodavac na ovim prostorima i kako se teško boriti na tržištu. Stoga mi je veoma drago da ćemo biti dio priče o pouzdanosti i podijeliti svoja iskustva iz poslovnog svijeta u kojem živimo”, kazao je Mate Rimac.Kako je ova kompanija za relativno kratko vrijeme postala veliki, svjetki brend i svrstana u “one koji redefinišu svjetsku autoindustriju”, ekskluzivno će saznati gosti konferencije “Pouzdanost 2017” koja će se u novembru održati u Sarajevu.Tom prilikom, u ime kompanije "Rimac Automobili" prisutnim će se obratiti testni inženjer Miroslav Zrnčević. On će ispričati priču o nastanku, usponima i padovima i razvoju kompanije te predstaviti izume koji su oduševili svijet – najbrži električni automobil na svijetu “Concept One”, koji razvija brzinu do nevjerovatnih 325 km/h, kao i ultramoderni bicikl s električnim motorom Greyp, koji jednim punjenjem baterije može preći 120 kilometara i juriti čak 65 km/h.Upravo Miroslav Zrnčević je prezentirao proizvode kompanije na prošlogodišnjem prestižnom Ženevskom autoshowu koji je privukao pažnju desetak hiljada akreditiranih medija i velik broj moćnih ljudi iz automobilskoga miljea."S velikim zadovoljstvom smo prihvatili poziv organizatora da sudjelujemo na konferenciji POUZDANOST 2017 i s gostima podijelimo priču o kompaniji “RIMAC Automobili”. Moja je želja posjetiocima konferencije dati novu inspiraciju, da ne odustaju od svojih snova i da idu dalje uprkos teškoćama i preprekama. Nadam se da ću im prenijeti bar dio energije koja nas u RIMCU svakodnevno pokreće i daje nam snagu za razvoj i napredovanje. Svakako, drago mi je što ovaj projekt promovira pouzdanost kao jednu od ključnih osobina koja karakterizira uspješne i oni koje nastoje biti uspješniji. Pouzdanost u svakom segmentu života i posla je uistinu vrijednost koju moramo cijeniti i uvažavati", kazao je Zrnčević.Projekat "Pouzdanost", koji već treću godinu zaredom provodi kompanija LRC, ima za cilj promociju najuspješnijih i najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini, te im obezbjeđuje nezavisno stručno mišljenje i mjerljivu ocjenu tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri. Tako će LRC, u saradnji sa Poslovnim novinama i ove godine “Certifikate i Zvijezde bonitetne pouzdanosti” dodijeliti najboljim bh. kompanijama na poslovnoj konferenciji, koja će se održati u novembru u Sarajevu.Detaljnije informacije o projektu POUZDANOST 2017 dostupne su na www.pouzdanost.ba i putem besplatnog info telefona 0800 201 22.