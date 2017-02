Udruženje za promociju kontrolinga iz Banje Luke i Fondacija "Mozaik“ iz Sarajeva organizirali su danas u Sarajevu prvu konferenciju o društvenom poduzetništvu, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

Konferenciji prisustvuju vodeći stručnjaci iz oblasti društvene ekonomije, predstavnici vladajućih struktura i ambasada, kao i društveni poduzetnici te mediji radi razmjene iskustava i rezultata istraživanja u ovoj oblasti.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je izrazio zadovoljstvo što učestvuje u radu ove konferencije i da, na neki način, podrži jednu novu oblast ekonomskog djelovanja koja dosad kod nas nije toliko postojala, koja je tek u začetku i zaslužuje podršku.



"To je ustvari koncept ekonomskih subjekata koji osim tog svog posla treba da pokriju i neke druge, šire društveno korisne aktivnosti. Mislim da je to iskustvo koje donose kolege iz svijeta. Ovi koji su ovdje 'pioniri' ove aktivnosti zaslužuju podršku i institucija čija je obaveza da stvaraju povoljan ambijent da i ovakve institucije i preduzeća mogu funkcionirati", smatra Ivanić.



Ambasador Kraljevine Holandije u BiH Jurriaan Kraak je kazao da je socijalno poduzetništvo veoma važna tema u cijelom svijetu i trebalo bi da postane veoma važna tema i u BiH.



"Pogotovo u današnje vrijeme populizma i nekih drugih tema treba da se okrenemo stvarnim temama", naveo je.



Naglasio je da je ovo izuzetno važna tema koja je pokrenuta u posebno važnom momentu.



"Holandska ambasada je ponosna što je u ovom trenutku ovdje i u ovako važnoj temi povezana s vama. Za našu ambasadu i za našu vladu je to imperativ budući da je Holandija već dugo uključena u socijalno poduzetništvo i da je to kod nas zaživjelo i odvija se na izuzetno dobar način", kazao je ambasador Kraak.



Direktor Fondacije "Mozaik“ Zoran Puljić je dodao da je veliki optimist da će ovakav model i način poslovanja zaživjeti u BiH.



"Mislim da mi iz bivše Jugoslavije ipak imamo malo više prednosti u odnosu na ovakav način rada nego neke druge zemlje koje nam to sada vraćaju kao njihov model", naglasio je Puljić.



Dodao je da je ponosan, uime Fondacije "Mozaik“, što su investirali u pet takvih firmi u čitavoj BiH, društava s ograničenom odgovornošću, najavivši da će to činiti i dalje.



Smatra da je to budućnost BiH i prilika da radnici dobrim dijelom sudjeluju u upravljanju firmama te da sudjeluju u raspodjeli benefita koje jedna firma stvara na tržištu.



Današnja konferencija bila je priliku za prezentovanje trendova, principa, te potencijalnih legislativnih rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u BiH.



U okviru konferencije o društvenom poduzetništvu upriličena je i panel diskusija o temi "Socijalna/društvena preduzeća - primjeri rada i problematika”.