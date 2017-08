U srijedu, 30. Avgusta 2017. godine na području općine Ilidža kompanija Hifa Petrol otvorila je svoj 26. maloprodajni objekat.

U srijedu, 30. Avgusta 2017. godine na području općine Ilidža kompanija Hifa Petrol otvorila je svoj 26. maloprodajni objekat.

Otvorenjem 5. maloprodajnog objekta u 2017. Godini, lociranog u mjestu Osjek, općina Ilidža najuspješnija naftna kompanija u BiH u protekle dvije godine - kompanija HIFA PETROL dodatno proširuje svoju poslovnu mrežu.



"Kao što je i do sada bila praksa prilikom otvaranja benzinskih pumpi, a već je postala naša tradicija, prvih 250 kupaca je nagrađeno sa po 10 litara goriva gratis, dok smo za ostale kupce obezbijedili prigodne poklon pakete. Ovo je naša druga benzinska pumpa HIFA PETROL-a na području općine Ilidža na što smo posebno ponosni obzirom da su kupci u ovoj općini prepoznali kvalitet roba i usluga naše kompanije a rezultat toga je i otvaranje još jednog maloprodajnog objekta", riječi su zamjenika direktora gospodina Muharema Ahmetlića.



"Na ovom objektu pored najkvalitetnijeg goriva na tržištu te brendirane prodavnice roba široke potrošnje "HP SHOP" u ponudi će uskoro biti mjenjačnica te samouslužna autopraonica. Radno vrijeme benzinske pumpe kao i svih ostalih sadržaja u njenom sklopu je od 06:00 do 22:00 sata ", ističe Ahmetlić.



Otvorenjem ove poslovne jedinice direktno je obezbijeđeno pet novih radnih mjesta, što znači da je trenutno u ovoj kompaniji uposleno ukupno 299 radnika.



Također, i ovom prilikom najavljena su nova ulaganja obzirom da su u toku adaptacije maloprodajnih objekata koji od ove godine posluju pod novih brendom "HP SHOP" i po čemu se HIFA PETROL znatno razlikuje od drugih benzinskih pumpi kao i otvaranje novih maloprodajnih objekta do kraja 2017. godine najavljuju iz ove kompanije.