Ne tako davno marketing je lako uspijevao da generiše veliku dobit koristeći isključivo oglašavanja putem mas-medija. Međutim, razvojem novih tehnologija, te globalizacijom tržišta, promijenile su se i navike kupaca, a samim ti i komunikacija s njima.

Tako novi način tržišne i marketinške komunikacije postaje najvažniji alat za pozicioniranje na tržištu, a stalna edukacija marketing managera jedno od najvažnijih, ključnih ulaganja kompanija.



Upravo o ovim temama razgovarali su eminentni stručnjaci iz oblasti marketinga i tržišnih komunikacija koji su se 26. oktobra okupili na četvrtom Marketing Summitu održanom u Sarajevu.



“Svjesni smo stalnih promjena na globalnom tržištu i sve kompleksnijih načina poslovanja, te kakav izazov donosi moderna tržišna komunikacija. Upravo su to teme današnje konferencije”, kazala je Samira Muratović, CEO marketing agencije Altermedia, organizator ovog događaja i dodala:



“Upravo zbog toga, četvrti Sarajevo Marketing Summit ima za zadatak da nas potakne na razmišljanje o drugačijem poslovanju, da nam olakša integraciju u moderne tokove ekonomije i marketinga i, na kraju, da svi zajedno usvojimo nova znanja, koja će nam pomoći u poslovanju. Nadam se da ćemo u tome i uspjeti.”



I uspjeli su! Prepuna kongresna sala Hotela Hills i veliki aplauzi nakon svakog završenog predavanja, dokaz su da je četvrti Marketing Summit opravdao epitet jednog od najvažnijih strukovnih događaja u BiH.



Zvijezda konferencije svakako je bio Key Speaker Christian Majgaard, idejni tvorca Legolanda i najuspješniji globalni direktor Lego brenda. Ovaj vodeći svjetski ekspert za razvoj strateških korporativnih projekata u velikim organizacijama, koji je pored kompanije Lego, bio je angažovan i od korporacija Deloitte, Leaseplan, Swiss RE, Siemens, Nestlé… otvorio je konferenciju predavanjem pod nazivom “Marketing – Osiguranje za uspješnu poslovnu budućnost svakog brenda”.



“Jaki brendovi proizlaze iz strateških odrednica koji određuju jasnu sliku vrijednosti koji treba da isporuči jedan brend kupcu. Kompanije koje razvijaju svoju ponudu bez snažnog, globalnog uvida u kupce, završavaju s lošim idejama”, kazao je Majgaard.



Na pitanje novinara što ga je potaklo da dođe u Sarajevo na Marketing Summit, Majgaard je odgovorio:



“Sarajevo Marketing Summit prepoznat je od strane poslovne zajednice i marketing stručnjaka iz cijelog svijeta kao važan strukovni događaj na Balkanu i zbog toga mi je drago da sam danas ovdje.”



Jedan od predavača koji je izazvao velik pažnju sudionika svakako je izvršni direktor kompanije “Gorenje” Aleksander Uranc, koji je govorio na temu kako u marketingu koristiti efikasne »koncepte« za razvoj proizvoda.



Kreiranje prodajnih i marketing strategija i razvoj brendova nemoguće uraditi bez dobre analize. Koji je to novi načine istraživanja potrošača koje treba poznavati svaki direktor marketinga, upoznala nas je direktorica GfK Elma Pašić.



"IInovacija je je sve važnija, a inovacijski ciklus sve kraći. Izazov je prilagoditi se novom vremenu, iskoristiti potencijal podataka, te naći prave smjernice za uspješne proizvode i usluge", kazala je Elma Pašić.



Nakon toga smo vidjeti i realne primjere, analize, razumijevanja i upotrebe podataka »Analitičke i IT kompetencije« koji već danas donose izuzetnu korist direktorima marketinga i kompanijama, a koje je prezentirao direktor poslovne inteligencije Triglav Osiguranja Uroš Cvetko.



“Da biste išli u korak s brzim promjenama i bili ispred konkurencije potrebno je konstantno tražiti izvore novih informacija i dobrih ideja”, kazao je Cvetko.



Brend “Zlatna Džezva” se prodaje u više od 20 zemalja svijeta, a kako su postigli povećanje izvoza u posljednjih nekoliko godina govorili su predstavnici kompanije “Vispak”, direktorica društva Nina Bijedić-Mujanović i rukovodilac sektora prodaje i marketinga Armin Hodžić.



Zanimljivu prezentaciju imao je i Enes Ibrahimagić iz Rapsody Group, o temi kako se prilagođavati potrošačima na više stranih tržišta, te kako je Rapsody Group uspješno prilagodio turističku ponudu za mlade na tržištima širom regije.



Već mjesecima se govori o velikom povratku Mercatora na tržište BiH, a kako se na taj potez odlučila ova kompanija, te koji su koraci potrebni za povratak jednog brenda na tržište govorio je član Uprave Mercatora Igora Maroša.



“Za uspješan povratak potrebno je provjeriti trenutni položaj marke kod potrošača, kako povezati prošlost brenda sa sadašnjim, kako prepoznati rizike i kako postaviti marketinški pristup povratka marke na tržište. Zapravo, mislim da je ovo predavanje bilo zanimljivo i korisno za svakoga ko želi osvježiti pozicije svojih robnih marki i da se vrate na popis kupovine svojih potrošača”, kazao je Maroša.



Kraj edukativnog dijela konferencije pripao je temama o digitalnim komunikacijama. Tako su o temi “Kako marketing superstar treba savladati kompleksnost digitalnog marketinga”, odnosno “Korak naprijed od oglašavanja u digitalnom marketing”, govorili Saša Škorić iz Httpoola i Semir Musić iz kompanije Lilium.



Veliku pažnju učesnika konferenije izazvao je izbor Marketing Superstara, koji se po prvi put održao u organizaciji ove konferencije. Tako je, prema glasovima više od 5000 marketara, koji su glasali preko plaforme Marketing Summita, laskavu titulu Marketing Superstara osvojio Vedran Peršić, direktor sektora marketinga i komunikacija, Sberbank BH d.d.



''Hvala organizatorima, agenciji Altermedia i Finance Akademiji koji su sjajno organizovali ovaj summit. Hvala Fly Fly Travel na nagradnom putovanju, i svima onima koji su glasali za mene. Hvala nominovanim kolegama, od prvog do posljednjeg, i želim da kažem da to što vi niste danas ovdje, na ovoj bini, ne znači da niste Marketing Superstar. Kolege iz branše su vas nominovale, prepoznaju vas i sigurno radite dobar posao. Ovo znači da sam ja samo imao više pratilaca na društvenim profilima, glasača, i možda se moja kompanija više angažovala, i hvala kolegama'', izjavio je za kraj Vedran Peršić.