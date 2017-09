Digitalna transformacija je velika prilika za bh. privredu, jer su podaci Europske komisije pokazali da kompanije koje koriste neke od naprednih digitalnih tehnologija ostvaruju 10 puta bolje rezultate od ostalih, istaknuto je na briefingu za medije o digitalnoj transformaciji na kojem su sudjelovali Isan Selimović, direktor QSS-a, Emil Ahmagić predstavnik Delegacije Europske unije i Benjamin Gadžo, predstavnik Gadžo komerca.

Digitalna transformacija je nezaustavljiv globalni trend koji mijenja način na koji kompanije, ali i države osmišljavaju i nude svoje proizvode i usluge i kojem se BiH treba početi brže prilagođavati kako ne bi dodatno izgubili konkurentnost. Nova procjena konsultantske kuće A.T. Kearney je da će do 2020. više od 50% prihoda kompanijama dolaziti iz digitalnih kanala, odnosno bit će potaknuto digitalnim poslovanjem. Posljedica toga je da će, prema procjeni renomiranog Centra za digitalnu transformaciju, u narednih 5 godina digitalni disruptori s liderskih pozicija maknuti 4 od 10 sadašnjih tržišnih lidera u svim industrijama, istaknuo je Selimović iz QSS-a.



"Biznisi u BiH bi trebali osvijestiti da je digitalna transformacija nezaustavljiv proces u koji je neizbježno ući da se opstane na tržištu. Korisnici su sve zahtjevniji pri izboru na što će i gdje će potrošiti svoj novac, a preko digitalnih kanala im sve dostupniji postaju proizvodi i usluge sa globalnog tržišta. Taj trend će se još ubrzati narednih godina. Digitalna transformacija poslovanja omogućava da uz relativno mala ulaganja kompanije znatno povećaju svoju konkurentnost, otvore nova tržišta i poboljšaju svoje rezultate. U QSS-u imamo mnogo pozitivnih iskustava sa digitalnom transformacijom bh. biznisa i tu smo se stvarno pozicionirali kao eksperti", istaknuo je Isan Selimović, direktor QSS-a.



Selimović je kao pozitivne primjere digitalne transformacije koje je vodio QSS istaknuo projekte digitalizacije poslovanja Gadžo komerca, zatim uvođenje el. dnevnika u osnovne škole u Kantonu Sarajevo te digitalizaciju laboratorijskog poslovanja Veterinarskog instituta.



Klijenti postaju sve zahtjevniji, posebno u pogledu asortimana i vremena isporuka, a tradicionalnim pristupom je na to teško odgovoriti, što je bio poticaj Gadžo komercu da investira u digitalnu transformaciju poslovanja.

"Kao kompanija orjentirana na biznise uvidjeli smo da digitalizacija poslovanja i doprinosi kvalitetu usluge. Razvoj vlastite B2B platforme sa QSS-om omogućio nam je unaprijeđenje odnosa sa klijentima, smanjio operativne troškove te povećao broj klijenata", istaknuo je Benjamin Gadžo iz Gadžo komerca.



Sagovornici su istaknuli kako je implementacija digitalnih tehnologija u BiH znatno olakšana uslijed prilagodbe zakonskih direktiva i općenito zakonodavstva u BiH novim tehnološkim i tržišnim zahtjevima. Posebno je istaknuta visoka razina sigurnosti i dustupnosti naprednih cloud tehnologija koji predstavljaju standard za digitalno poslovanje.