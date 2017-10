Svečanim defileom automobila danas je u Laktašima puštena u saobraćaj dionica autoputa "9. januar" (Banja Luka-Doboj) od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 kilometara.

Svečanim defileom automobila danas je u Laktašima puštena u saobraćaj dionica autoputa "9. januar" (Banja Luka-Doboj) od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 kilometara.

Na svečanoj ceremoniji otvaranja obratili su se predsjednik Narodne skupštine RS, predsjednici Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić.Otvaranju dionice autoputa prisustvovali su premijerka RS Željka Cvijanović i ministri u vladama RS i Srbije, narodni poslanici RS, predstavnici RS u državnim institucijama, ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević, predstavnici lokalnih zajednica, rukovodstvo preduzeća Autoputevi RS, zvanice iz javnog i društevnog života, te veliki broj građana.Novoizgrađena dionica puštena je u saobraćaj prije završetka kompletne dionice od Banje Luke do Prnjavora da bi vozačima bilo olakšano putovanje na ovoj relaciji, imajući u vidu da će izbjeći vožnju magistralnim putem preko prevoja Tutnjevac kojim je kretanje u zimskim uslovima posebno problematično.Otvaranjem ove dionice u upotrebu se vraća i petlja Mahovljani, što će smanjiti saobraćajne gužve u centru Laktaša.Kompletna dionica od Banje Luke do Prnjavora bit će duga oko 35 kilometara. Prošle godine u saobraćaj je puštena dionica autoputa od Doboja do Prnjavora u dužini od oko 36 kilometara.Direktor Javnog preduzeća Autoputevi RS Dušan Topić izjavio je ranije Srni da ugovorena vrijednost za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj iznosi 180 miliona eura, a od Prnjavora do Mahovljana 158 miliona eura."Na proljeće naredne godine trebalo bi da u potpunosti završimo izgradnju autoputa, što bi bilo od ogromnog značaja. Radove izvodimo planiranom dinamikom, bez bilo kakvih problema", dodao je Topić.